Al decisivo appuntamento di stasera ad Atene, per rimettere in traiettoria i conti disastrosi del girone di Europa league, il Milan si presenterà con i cerotti. Sono nove gli assenti eccellenti lasciati a casa perché impossibilitati a dare una mano ad Amorim e soci, rimpiazzati per far numero da due giovanissimi esponenti di Milan futuro (Ossola e Pittarella). Prima di volare in Grecia infatti, oltre ai più noti dell’elenco (Gabbia, Terracciano portiere, Chukwueze, Saelemaekers e Loftus Cheek), si sono aggiunti Modric, Pavlovic, Bartesaghi (peritendinite) e Camarda (colpo alla caviglia). Tomori risulta l’unico recuperato rispetto alle settimane precedenti. Se questo sviluppo inatteso semplifica le scelte del tecnico portoghese da un lato, dall’altro non lo esonera dall’importanza di questo ennesimo viaggio europeo che può risultare l’ultima spiaggia. O il Milan riesce a vincere come finora è successo una sola volta in Austria, oppure sarà impossibile raggiungere i 10 punti indispensabili per entrare nella top 24 delle squadre che possono recuperare la qualificazione passando dai play-off. E che il clima al Pireo non sia dei più semplici, secondo consolidata tradizione, lo documenta anche la frase secca del tecnico Olympiacos, lo spagnolo Imanol Alguacil. Ha dettato: “è una questione di vita o di morte”. Così carica i suoi tra i quali ci sono quattro assenti a dimostrazione che il gran numero di infortuni non è una caratteristica specifica del calcio italiano. Per l’assenza di Modric, c’è l’occasione giusta fornita a Jashari, deludente in altre occasioni (col Bournemouth) e che nella sfida con il Frosinone si è riscattato parzialmente entrando a inizio secondo tempo e timbrando il cartellino del 3 a 1.

L’unica consolazione in vista di questa nuova curva della stagione è che il prossimo impegno di campionato è spostato a lunedì 30 novembre, a Cagliari e quindi consente di guadagnare 24 ore in più di riposo visto nelle precedenti puntate si è giocato sempre e soltanto di domenica dopo il giovedì sera con la necessità di ricorrere alle seconde linee per non stressare il gruppo dei titolarissimi. Così Rabiot e soci possono presentarsi nel catino dell’Olympiacos per tentare di dare continuità alla marcia in campionato puntualmente interrotta tra l’Inghilterra e le due sfide domestiche perse brutalmente (Benfica e Ferencvaros). Dev’essere per questo motivo che Gerry Cardinale arrivato sabato scorso per celebrare l’ultimo decisivo summit in materia di calcio-mercato, ha dato l’ok per l’arrivo del nuovo dt (il tedesco Krosche) che prenderà servizio ufficialmente dai primi di gennaio in coincidenza con l’apertura della finestra invernale delle trattative. E anche qui l’orientamento è definito: la priorità è il difensore, non quello centrale (perché il ritorno di Gabbia non è molto lontano) e perché serve maggiormente puntellare il fianco