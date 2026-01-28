Champions, l'Atalanta cade di misura in Belgio: vince 1-0 il Saint-Gilloise

L'Atalanta cade in trasferta 1-0 contro l'Union St.Gilloise nell'ultima giornata di Champions ma si qualifica ai playoff. Nel primo tempo terminato senza reti, gioca meglio la formazione belga, che al 3' va vicino al vantaggio. Hien rischia grosso con un retropassaggio troppo lento che Florucz intercetta e trasforma in un’occasione d’oro, scavalcando Sportiello e calciando a porta vuota. Poi è lo stesso difensore svedese a salvare tutto con un intervento miracoloso sulla linea.

L'Atalanta fatica a proporre gioco e al 18' rischia di nuovo di subire gol. Errore in uscita di Bernasconi, che perde palla sulla trequarti. El Hadj è il più lesto ad approfittarne, conquista la sfera e serve Smith in posizione centrale, poco fuori dall’area. L'attaccante lascia partire un tiro che sfiora il palo. Al 39' finalmente si vede la squadra di Palladino. Fa tutto Lookman, che controlla al limite e lascia partire un destro potente sul primo palo. Scherpen si distende con prontezza e devia in corner.Nella ripresa inizio aggressivo del St.Gilloise. McAllister recupera palla a metà campo, avanza con decisione per una ventina di metri e conclude con un destro potente. Sportiello si fa trovare pronto e blocca a terra in sicurezza. Al 71' la formazione belga trova il vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Ait El Hadj calcia al centro dell’area: Khalaili anticipa tutti e infila di forza con un destro su cui Sportiello non può nulla. I nerazzurri provano a spingere alla ricerca del pareggio. La migliore occasione capita all'88'. De Ketelaere arriva sul fondo a destra e mette dentro un cross teso al centro dell’area: Sulemana anticipa il difensore ma calcia malissimo, divorandosi il pareggio.

Il tabellino

UNION ST.GILLOISE (3-5-2) - Scherpen; Mac Allister, Sykes, Burgess; Khalaili, Zorgane (57' Schoofs), Van de Perre, Patris; Ait El Hadj (92' Leysen), Smith (85' Niang); Florucz (57' Fuseini). Allenatore: David Hubert

ATALANTA (3-4-1-2) - Sportiello; Kossounou (74' Pasalic), Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic; Lookman, Krstovic (61' Scamacca). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: Khalaili (USG) 70'

Ammoniti: Burgess (USG), Samardzic (A), Ahanor (A), Sykes (USG), Scamacca (A)

Arbitro: Michael Olivier (Inghilterra)