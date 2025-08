Chi mangerà il panettone?

Lettera A, come allibratori. Ma anche avvoltoi. Sinonimo perfido nel calcio stando alle quote messe in circuito sugli allenatori, numeri e percentuali non relativi alla probabilità di vittoria finale o qualificazioni a tornei Uefa ma, ecco il volo dei vampiri, quote su chi non arriverà a godere di un felice e sereno Natale, alla voce panettone. Guida la classifica dei «diversamente confermati» Eusebio Di Francesco neo allenatore del Lecce ma reduce da due retrocessioni, Frosinone e Venezia, il cui esonero, prima della scadenza natalizia, viene dato a 2. Non più in circolazione o definitivamente scomparsi i presidenti dal licenziamento facile, Gaucci, Zamparini mentre Cellino, dopo aver portato il Brescia alla fine della storia, è fuori dai radar. In lista nera risultano Cuesta, lo spagnolo assunto dal Parma e Pisacane del Cagliari, viaggiano a 2,75 seguiti da Gilardino a Pisa (2,50), Grosso (Sassuolo), Nicola (Cremonese), Zanetti (Verona), tutti oscillano tra 2,25 e 2,50.

Tra i vip c’è Juric, che dopo aver fallito con Roma e soprattutto Southampton retrocesso dalla Premier League, rischia di cancellare il patrimonio di Gasperini all’Atalanta, l’esonero è dato a 3,50. «Ci sono soltanto due tipi di allenatore, chi è stato licenziato e chi aspetta di esserlo» (sir John James Patrick Kirwan, ex ct dell’Italia di rugby e campione del mondo con gli All Blacks).