Choc in Francia, calciatore del Nizza minaccia di gettarsi da un ponte

Un giocatore del Nizza, club francese di Ligue 1, ha minacciato di gettarsi dal viadotto Magnan a Nizza, alto circa 100 metri. Si tratta del centrocampista francese 22enne Alexis Beka Beka, secondo quanto riportano i media transalpini. Il giocatore si è fermato sulla corsia d'emergenza dell'autostrada A8, minacciando di lanciarsi nel vuoto. Il motivo alla base del gesto una delusione amorosa. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e la gendarmeria.

Dopo una lunga trattativa tutto è andato per il meglio. Cruciale l'intervento dei vigili del Fuoco, che da ore stavano lavorando con il soccorso della gendarmeria, dei militari e con l'aiuto di uno psicologo mandato dal club per evitare il peggio. Nel frattempo gli operatori stradali avevano delimitato la parte dell'autostrada coinvolta, con conseguente rallentamento del traffico.

NICE : Le joueur professionnel de l'OGC Nice Alexis Beka Beka menace de se suicider depuis ce matin en se jetant du viaduc de Magnan, sur l'A8. Des négociations sont en cours. Le club annonce l'annulation de toutes ses opérations presse prévues ce vendredi (Nice-Matin / BFMTV). pic.twitter.com/08r4O8h5NO — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 29, 2023

Cosa è successo

Intorno alle 11, Beka Beka ha parcheggiato l'auto sulla corsia d'emergenza dell'autostrada, lungo la sopraelevata di Magnan, a Nizza, è sceso e ha minacciato di buttarsi di sotto. Il 22enne è stato raggiunto dai primi soccorsi e dalle forze dell'ordine che hanno tentato di fargli cambiare idea. All'origine del gesto, a quanto pare, ci sarebbe una rottura amorosa che avrebbe sconvolto il ragazzo.

Dopo la fine della relazione, pare abbia subito un crollo psicologico che l'ha spinto a questo gesto di disperazione. Non a caso diversi compagni, i quali hanno saputo della notizia mentre si stavano allenando sul campo, hanno provato a contattare la sua ex fidanzata per invitarla a recarsi sul posto. Per fortuna dopo ore di trattative, la situazione è rientrata ed il calciatore è stato messo in salvo dai vigili del fuoco.

Vista la grave situazione il club della Costa Azzurra nel frattempo ha annullato tutte le operazioni programmate con la stampa per la giornata di oggi. La squadra del tecnico italiano Francesco Farioli, rivelazione della stagione e seconda in classifica, affronta la capolista del campionato Brest. A quanto pare il club rossonero avrebbe chiesto il posticipo della partita in programma domenica alle ore 15.00.

Chi è Alexis Beka Beka

Centrocampista classe 2001, è nato a Parigi. Prima di vestire la maglia del Nizza ha giocato a Caen e con la Lokomotiv Mosca, dove ha disputato 28 partite. Nel 2021 ha sfidato due volte la Lazio in Europa League, giocando titolare sia in Russia sia all'Olimpico. Sempre nel 2021 ha preso parte all'Olimpiade di Tokyo con la nazionale francese. Vanta anche una decina di presenze in tutte le selezioni giovanili transalpine esclusa l'Under 21. In questo campionato non è ancora sceso in campo col Nizza. Lo scorso anno, il centrocampista aveva disputato 14 gare, per un totale di 544 minuti sul terreno di gioco.