Colpo a sorpresa di Malagò: la coppia Maldini-Leonardo

Giovanni Malagò, neo presidente del calcio italiano, è stato di parola. Ha chiesto una settimana di tempo per annunciare il nuovo vertice dirigenziale della Nazionale azzurra e al tramonto della settimana ha chiamato ieri l'agenzia Ansa per dettare l'annuncio solenne. Paolo Maldini ha detto finalmente sì e ha accettato il ruolo impegnativo e innovativo al tempo stesso di direttore tecnico e presidente del club Italia (ruolo e stipendio - 250mila euro - in passato assegnati a Gravina). Al suo fianco avrà un collaboratore dalla sintonia garantita come Leonardo, brasiliano ormai adottato dal nostro paese (in seconde nozze ha sposato una giornalista italiana), già dirigente del Psg e del primo Milan della gestione Elliott (2018). Fu proprio Leonardo a volere al suo fianco Maldini che poi rimase da solo per la partenza dell'ex sodale per Parigi e a quel punto Maldini fece coppia con Boban. L'incarico ufficiale studiato per Leonardo è quello di advisor, quindi consulente di Maldini che non sarà un semplice dt ma potrà riorganizzare tutta la catena delle nazionali giovanili e metterà mano anche al settore di Coverciano e alla scuola allenatori gestita in passato da Ulivieri. Maldini ha preso tempo per avere garanzie sul perimetro delle sue competenze e per decidere il prossimo ct. «Felice per loro, facce della stessa medaglia», così Malagò.

Dal primo giorno utile dopo la sua elezione a presidente della Figc, due sono rimasti i candidati per la panchina azzurra, esponenti di altrettante posizioni. Da una parte Roberto Mancini (che tra l'altro aveva già fatto sondaggi nei confronti di Lele Oriali per portarlo nuovamente in azzurro con lui) protagonista della polemica e traumatica conclusione del suo mandato azzurro (in pieno agosto lasciò l'incarico per volare in Arabia); dall'altra Antonio Conte sponsorizzato da alcuni club di A che intendono partecipare a coprire parte dell'eventuale stipendio. Maldini non è il tipo da lasciarsi imporre il ct, deciderà con la sua testa e col contributo dello stesso Leonardo che farà da suggeritore per la riorganizzazione delle under. D'altro canto la figura della famiglia Maldini e dello stesso Paolo appartengono alla storia del calcio italiano.

Prima papà Cesare, da calciatore e da ct (guidò il mondiale di Francia), poi il figlio Paolo al debutto con Vicini e poi passato attraverso Sacchi e suo papà Cesare fino a concludere il lungo viaggio nel Mondiale 2002, hanno vestito la stessa casacca.