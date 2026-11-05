Como da Champions. Nove gol e un record

Non sapremo come andrà a finire la Champions League del Como, ma già solo con il risultato ottenuto ieri sera a Lens i lariani hanno riscritto la storia. Nessun’altra italiana aveva mai segnato 9 gol in una sola trasferta di Champions, nessun’altra squadra in assoluto aveva vinto fuori casa con uno scarto simile. Chapeau davvero, come molti probabilmente si sono detti allo stadio Bollaert, totalmente tramortito da un Como straripante, incontenibile, perfetto. Che scollina la prima metà del maxi girone europeo tra le prime otto. Mattatore assoluto Douvikas, autore di una tripletta che lo porta a 6 gol totali nel torneo di cui è capocannoniere. E poi Paz, Da Cunha, Kempf, più Liberali, Baturina e il giovanissimo Papaccioli entrati dalla panchina. Gol di tutti i tipi per i lariani: da calcio piazzato, a difesa schierata, da destra, da sinistra e in contropiede. Una ripassata epocale a una squadra come il Lens che comunque un pizzico di esperienza europea ce l’aveva. Applausi davvero per una serata indimenticabile.