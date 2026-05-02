Como e Napoli fanno un punto a testa: finisce senza reti al Sinigaglia

Finisce 0-0 tra Como e Napoli al Sinigaglia, lo stesso risultato dell’andata al Maradona. Un pari tutto sommato giusto in cui entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per conquistare l’intera posta in palio.Nel primo tempo le migliori occasioni capitano al Como. I lariani vanno vicini al gol prima con Douvikas che salta anche Milinkovic-Savic ma si fa respingere il tiro sulla linea da Rrahmani. Poi con Diao ben servito da Nico Paz; il portiere serbo gli dice no da distanza ravvicinata. La squadra di Fabregas continua a spingere nella ripresa. Gli azzurri reggono bene l’urto poi nel finale hanno due grandi occasioni per passare in vantaggio. La spreca Scott McTominay tutto solo in area mentre è sfortunato Politano a colpire il palo col suo sinistro. Con questo pari il Como sale a 62 punti e fallisce l’aggancio alla Juve quarta in classifica. I bianconeri possono dare l’allungo definitivo, battendo in casa il Verona. Il Napoli si porta a 70 punti, a meno nove dall’Inter capolista. I nerazzurri devono vincere col Parma, senza guardare Sassuolo-Milan, per vincere lo scudetto.

La partita

Si parte subito su buoni ritmi, con il Napoli determinato a non subire il gioco del Como. La prima grande occasione capita ai lariani. All’8’ Douvikas arriva a tu per tu con Milinkovic-Savic, aggira il portiere ma si attarda troppo nella conclusione, che viene respinta sulla linea da Rrahmani. Il Napoli reagisce affidandosi alla velocità di Alisson Santos, sempre insidioso quando arriva in possesso di palla. Al 23’ ancora una chance per la squadra di Fabregas. Ci prova con un tiro a giro Baturina, il pallone finisce a lato. Il Como è più brillante e prende il comando della partita. Alla mezz’ora sprint in mezzo al campo di Nico Paz che smista per Diao, l’attaccante si trova tutto solo davanti a Milinkovic-Savic; il portiere serbo gli chiude lo specchio. I lariani provano a prevalere col palleggio ma mancano nell’ultimo passaggio. La prima frazione finisce senza reti.

Nella ripresa aumenta la pressione del Como. Il Napoli ha abbassato il baricentro e si difende nella sua area. Al 60’ occasione per i padroni di casa. Cross dalla sinistra di Valle per lo stacco di testa di Diao. Pallone alto. Conte prova a scuotere i suoi e manda in campo Anguissa per uno spento De Bruyne. Al 69’ brutto fallo di Ramon su McTominay. Lo spagnolo viene ammonito mentre lo scozzese zoppica vistosamente ma riesce a restare in campo. Al 79’ grande occasione per il Napoli. Hojlund lancia in profondità McTominay, che si presenta in area e calcia a lato di poco. Gli azzurri insistono e vanno di nuovo vicini al vantaggio. All’85’ Politano rientra sul sinistro con il suo consueto movimento e va al tiro, colpendo il palo. Negli ultimi minuti la squadra di Conte sembra averne di più ed è il Como a dover stringere i denti nel finale per portare a casa un punto in classifica.

Il tabellino

COMO (4-2-3-1) - Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (82’ Moreno); Da Cunha (87’ Sergi Roberto), Perrone; Diao (86’ Vojvoda), Nico Paz, Baturina (82’ Jesus Rodriguez); Douvikas (81’ Morata). Allenatore: Cesc Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1) - Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (80’ Spinazzola), Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne (61’ Anguissa), Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Ramon (C) , Politano (N)

Arbitro: Michael Fabbri (Ravenna)