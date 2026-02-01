Il Como non passa contro l’Atalanta in dieci: Carnesecchi para rigore a Nico Paz allo scadere

Il Como pareggia 0-0 contro l’Atalanta nel derby lombardo valido per il 23° turno di Serie A. Nel primo tempo terminato senza reti, la squadra di Fabregas non sfonda contro i nerazzurri, rimasti in dieci all’8’ per l’espulsione di Ahanor. Prima Douvikas poi Ramon mancano l’appuntamento col gol. Nella ripresa aumenta la pressione dei lariani, che fanno tanto possesso palla alla ricerca del varco giusto. Altre occasioni capitano prima a Morata poi a Ramon ma Carnesecchi si fa trovare pronto. Il blocco basso predisposto da Palladino sembra regge fino alla fine. Al 95’ il fallo di mano di Scalvini porta al rigore del Como. Carnesecchi ipnotizza Nico Paz. Si tratta del terzo errore di fila per il campioncino argentino. I nerazzurri portano a casa un punto sofferto in un match cominciato subito in salita. Tanti rimpianti per il Como, che sale a 41 punti e fallisce il sorpasso alla Juventus.

La partita

Le due squadre iniziano con grande intensità. All’8’ l’Atalanta resta in dieci uomini. Ahanor reagisce alla provocazione di Perrone e lo colpisce al volto. L’arbitro Pairetto estrae il cartellino rosso. Con l’uomo in più i lariani prendono in mano il pallino del gioco. Al 13’ filtrante di Baturina per Douvikas, che allarga troppo il tiro e manda a lato. Subito una mossa per Palladino. Fuori Scamacca, entra Sulemana. I nerazzurri sono bravi a chiudere tutti gli spazi: non ci sono varchi per la squadra di Fabregas. Al 38’ Como pericoloso. Nico Paz va alla conclusione dal limite dell’area. Carnesecchi para ma non trattiene. Sulla ribattuta è provvidenziale la chiusura di Scalvini su Perrone. Ora aumenta la pressione del Como. Al 44’ Carnesecchi salva da distanza ravvicinata su Ramon. Dopo due minuti di recupero Pairetto manda le due squadre negli spogliatoi.

Nel secondo tempo, cambi per entrambi i tecnici. Addai prende il posto di Vojvoda mentre Bellanova rileva Zaleski. Si vede subito l’Atalanta. Sulemana scappa via in contropiede, elude la difesa nerazzurra e va al tiro. Butez si fa trovare pronto. Il Como risponde subito. Ancora Ramon sfrutta un servizio di Douvikas, il suo tentativo termina a lato di poco. I lariani spingono forte. Al 58’ Addai mette un pallone in mezzo, troppo forte per Douvikas, che a porta vuota non trova l’impatto. Fabregas cambia ancora: entrano Morata e Jesus Rodriguez per Douvikas e Perrone. Il Como ha assoluto controllo della partita, mentre l’Atalanta fatica a ripartire. Al 74’ Smolcic manda in porta Morata: il tiro dello spagnolo calcia fuori, mentre il guardalinee segnalava un dubbio fuorigioco. Al 77’ ancora Morata salta più alto di tutti, Carnesecchi si fa trovare pronto. Prosegue l’assedio del Como. All’83’ Carnesecchi esce alla disperata su Ramon e salva ancora la porta. All’ultimo minuto Scalvini colpisce di mano in area. Dopo il consulto al Var, Pairetto assegna rigore. Va alla battuta Nico Paz. La sua conclusione è debole. Carnesecchi intuisce e salva ancora la porta. All’ultimo secondo l’ultima azione: Kuhn impatta di testa, il pallone finisce alto. L’Atalanta esulta per un pari sofferto, tra i rimpianti del Como.





Il tabellino

COMO (4-2-3-1) - Butez, Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha (87’ Sergi Roberto), Perrone (58’ Jesus Rodriguez); Vojvoda (46’ Addai) (81’ Kuhn), Nico Paz, Baturina, Douvikas (58’ Morata). Allenatore: Cesc Fabregas

ATALANTA (3-4-2-1) - Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere (61’ Krstovic), Zalewski (46’ Bellanova) (86’ Koussounou) ; Scamacca (16’ Sulemana). Allenatore: Raffaele Palladino

Marcatori: nessuno

Ammoniti: Perrone (C), Butez (C), De Roon (A), Addai (C), Da Cunha (C), Bellanova (A), Krstovic (A)

Espulsi: Ahanor (A) 8’

Note: Nico Paz fallisce rigore al 95’



Arbitro: Luca Pairetto (Torino)