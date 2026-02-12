Coppa Italia, la Lazio batte il Bologna ai rigori e raggiunge l’Atalanta in semifinale

La Lazio vola in semifinale di Coppa Italia: la squadra di Sarri vince 4-1 dopo i calci di rigori contro il Bologna al Dall’Ara. Ora affronterà l’Atalanta di Palladino in semifinale. Dall’altra parte invece si sfideranno Como e Inter. Gara molto equilibrata sbloccata alla mezz’ora del primo da un colpo di testa di Santiago Castro. I biancocelesti trovano il pareggio ad inizio di riprese con Tijjani Noslin, subentrato all’infortunato Pedro. Il finale ai calci di rigore è l’esito più scontato dopo una ripresa a bassi ritmi da parte di entrambe le squadre. Decisivi gli errori di Ferguson e Orsolini. Il rigore decisivo di Taylor regala ai biancocelesti il passaggio di turno.

Sequenza rigori

Tavares (Lazio) (Gol)

Ferguson (Bologna) (Parato)

Dia (Lazio) (Gol)

Dallinga (Bologna) (Gol)

Marusic (Lazio) (Gol)

Orsolini (Bologna) (Fuori)

Taylor (Lazio) (Gol)

La partita

L’inizio match è molto equilibrato con le due squadre, determinate a non concedere spazi. Al 9’ il primo tiro è di Castro, blocca senza problemi Provedel. La Lazio risponde con Isaksen, il suo sinistro attraversa l’area e finisce fuori. Al 15’ Cambiaghi raccoglie una sponda di Castro e calcia a botta sicura. Provedel risponde con una grande intervento. La palla torna al bolognese che colpisce la traversa. Chiffi ferma tutto per un fallo di Castro. Al 26’ lancio per Dele-Bashiru, che viene sbilanciato in area prima dell’ingresso in area. Chiffi lascia correre. Alla mezz’ora Bologna in vantaggio. Sugli sviluppi di un corner battuto da Moro, svetta più alto di tutti Castro. Gila tenta la deviazione in extremis, ma la palla finisce in rete. I biancocelesti reagiscono subito. Al 36’ Pedro serve in area Maldini che calcia a volo. Skorupski gli dice di no e mette in angolo. Nel finale si fa male Pedro, al suo posto entra Noslin. Il primo tempo finisce con i rossoblù avanti 1-0. Nella ripresa arriva subito il pareggio della Lazio. Dele-Bashiru, non viene contrastato da Ferguson ed entra in area da destra; poi serve Noslin che insacca indisturbato. Incassato il pareggio la squadra di Italiano si vede subito con Castro, il suo tentativo di conclusione viene fermato da Gila. Comincia la girandola dei cambi. Cataldi rileva Rovella, Dia per Maldini nella Lazio; Italiano sostituisce Moro con Freuler. A metà del secondo tempo i ritmi sono più bassi con le due squadre che attendono guardinghe. Al 78’ ci prova da fuori Cataldi, la palla termina di poco a lato alla destra di Skorupski. Dopo quattro minuti di recupero Chiffi fischia la fine. Si va ai rigori.

Il tabellino

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumì (83’ Helland), Miranda, Moro (63’ Freuler), Ferguson, Orsolini, Odgaard (71’ Sohm), Cambiaghi (70’ Bernardeschi), Castro (82’ Dallinga). Allenatore: Vincenzo Italiano

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (80’ Tavares); Dele-Bashiru, Rovella (61’ Cataldi), Taylor; Isaksen (81’ Cancellieri), Maldini (62’ Dia), Pedro (46’ Noslin). Allenatore: Maurizio Sarri

Marcatori: Castro (B) 30’, Noslin (L) 48’

id="docs-internal-guid-08c88d9f-7fff-fb31-894f-914808c0a955">Ammoniti: Gila (L), Castro (B), Miranda (B), Tavares (L), Vitik (B)

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova)