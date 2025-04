La coppa di Simone e Leao cenerentola

Ascolta ora 00:00 00:00

Per l'AI di X Simone Inzaghi una coppa la alza di sicuro. Il problema, per gli interisti, è che per ora è un gelato con panna.

***

Sui social molti interisti si abbandonano al pessimismo: «Fortuna che dovremmo avere abbastanza punti per restare tra i primi 4. Almeno spero». Sabrino Sorrento, X.

***

Visto che da quando se n'è andato non vincono più un derby e che quando c'era lui li vincevano tutti, gli interisti per la panchina del Milan suggeriscono il ritorno di Stefano Pioli.

***

In Venezia-Milan su Dazn il telecronista ha parlato di una «palla scorbutica». Che maleducata!

***

Conte: «Se ho visto l'Inter in Tv? No, ognuno ha la sua sofferenza e decide come soffrire».

***

Sergio Coinceiçao compatta i tifosi del Milan: «Futuro? Posso anche andare in vacanza...».

***

Adli intervistato su Dazn, con umiltà: «Si può dire che il pittore è tornato a dipingere sulla tela?».

***

Da quando Acerbi ha zittito Thomas Mueller l'Inter le ha perse tutte.

***

Favolosa la scena del Milan che a Venezia parte in contropiede ma non riesce a finalizzare perché Leao ha perso una scarpetta. Come Cenerentola.

***

In attesa del Conclave, Fulvio Collovati lancia una candidatura: «Ricordate dov'era la Roma? Io faccio Santo Claudio Ranieri», Radio Uno.

***

