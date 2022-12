La Corea del Sud doma il Portogallo e stacca il pass per gli ottavi di finale

Il Portogallo di CR7, già qualificato da prima del girone agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar, perde per 2-1 contro la Corea del Sud del lusitano Paulo Bento che stacca così in extremis il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà il Brasile. Il ct dei portoghesi Fernando Santos ha optato per un massiccio turnover scegliendo di schieare solo 4 titolari: Diogo Costa, Cancelo, Dalot e il sempreverde CR7.

Alla Corea del Sud serviva una vittoria e un mezzo miracolo per passare il turno dato che il suo destino dipendeva anche dalla partita tra Uruguay e Ghana e il "miracolo" è puntualmente avvenuto dato che la vittoria della Celeste per 2-0 sugli africani, grazie alla doppietta di de Arrascaeta, non serve a regalare la qualificazione ai sudamericani, eliminati al pari del Ghana. Uruguay e Corea del Sud, infatti, hanno chiuso entrambe a 4 punti in classifica ma a parità di differenza reti a essere premiati sono stati gli asiatici in grado di segnare 4 gol in 3 partite contro i soli 2 in 3 partite dei sudamericani. Il Portogallo attende ora agli ottavi una tra Svizzera, Serbia, Camerun, mentre la Corea del Sud giocherà contro il Brasile di Tite.

La partita

Turnover ampio per il Portogallo che cambia sette uomini rispetto alla vittoria contro ol'Uruguay. Riposano i diffidati Joao Felix e Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Dias. Gioca invece CR7 e debutto per il classe 2003 del Benfica Antonio Silva. Tra le file della Corea del Sud forfait per il difensore del Napoli Kim Min-jae, al suo posto Kwon Kyung-won.

Primo tempo

Il Portogallo va avanti già al 6' con Horta. Bella giocata di Diogo Dalot sulla fascia destra che serve bene al mezzo Horta che batte Kim Seung-gyu. Al 15' Cancelo si rende pericoloso con un tiro-cross e al 17' la Corea del Sud va in gol ma viene annullato per offside di Kim Jin-su. I ragazzi di Bento, però, continuano ad attaccare e toccano il gol al 27' con Kim Young-Gwon che risolve una mischia in favore della sua nazionale bucando Diogo Costa. Nel finale di primo tempo Diogo Dalot impegna il portiere sudcoreano in angolo, mentre Horta e CR7 tra il 42' e il 44' non riescono a far male alla Corea del Sud.

Secondo tempo

Nella ripresa al 52' grave errore di CR7 che sbaglia un gol facile facile ma per sua fortuna era in fuorigioco. La girandola di cambi da una parte e dall'altra non produce tante occasioni da rete ma nel finale ecco la zampata vincente della Corea del Sud con Hwang Hee-Chan che dopo 60 metri di corsa di Son riceve palla dal giocatore del Tottenham al 91' bucando Diogo Costa regalando una vittoria che regala anche la qualificazione ai danni dell'Uruguay beffato, a parità di differenza reti, dal maggior numero di reti segnate dai sudcoreani.

Il tabellino

COREA DEL SUD (4-3-3): Kim Seung-gyu; Kim Moon-hwan, Kwon Kyung-won, Kim Young-gwon (81' Son Jun-Ho Kim), Jin-Su; Hwang In-beom, Jung Woo-young, Lee Jae-sung (66' Hwang Hee-Chan); Lee Kang-in (81' Hwang Ui-Jo), Cho Gue-sung (93' Cho Yu-Min), Son Heung-min. Ct: Paulo Jorge Gomes Bento

PORTOGALLO (4-3-1-2): Diogo Costa; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Matheus Nunes (66' Leao), Ruben Neves (66' Palhinha), Joao Mario (81' Bernardo Silva); Vitinha (81' Carvalho); Ricardo Horta, Cristiano Ronaldo (66' André Silva). Ct: Fernando Santos

Marcatori: 6' Horta (P), 27' Kim Young-Gwon (C) 91', Hwang Hee-Chan (C)

Ammoniti:Lee Kang-In (C), Hwang Hee-Chan (C)

Arbitro: Facundo Tello (Argentina)