La Corea del Sud mette paura all'Uruguay

Il politicamente corretto non c'è neanche nei risultati, in questo Mondiale in Qatar. Dopo Argentina e Germania, nessuna riverenza nemmeno all'Uruguay dei Suarez, Vecino e Bentancur. Per fermare sul pari la charrua uruguagia bastano i Kim sudcoreani, che in campo sono 5 e superano in numero coloro che giocano a calcio nei campionati del Vecchio Continente. Eppure non sembra, vedendo il piglio con cui il portoghese Bento manda la sua Corea del Sud all'assalto della Celeste. La palla gol per passare in vantaggio la Corea ce l'avrebbe anche, ma Hwang Uijo pensa bene di ciabattare un destro oltre la traversa, dopo essere stato pescato sul dischetto dal cross di uno dei Kim, Moonhwan. Fino a quel momento l'Uruguay ci aveva provato con più insistenza ma uguale efficacia, trovando con l'aggancio e tiro di Valverde l'occasione migliore. Prima dell'intervallo, l'ex interista Godin di testa centrava il palo, dall'altra parte solo il mascherato Son, punta del Tottenham, tentava un destro sul secondo palo. Nella ripresa, partita più ingessata e altro palo uruguaiano con un gran destro di Valverde.

Quarto 0-0 del Mondiale e una conferma: dalle parti di Doha non è facile per nessuno.