Cose turche: cronista arrestato per notizia falsa di mercato

Il calciomercato è bello anche perché a volte non è detto che tutte le indiscrezioni si concretizzino: piace anche semplicemente sognare, d’estate, mentre non ci sono partite in programma, e immaginare grandi colpi, non solo per la propria squadra del cuore. Esce di tutto e di più, gossip e affari realmente in corso di svolgimento, fin da quando esiste questa categoria del giornalismo, che negli ultimi anni ha visto una crescita esponenziale tra interesse e specializzazione. Alcuni di questi reporter, da Fabrizio Romano con il suo celeberrimo «Here we go!» a Matteo Moretto, hanno guadagnato una fama internazionale, pari a quella dei calciatori di cui documentano i trasferimenti.

In Turchia però evidentemente non scherzano, visto che per “diffusione di notizie fuorvianti” è stato arrestato e comunque subito rilasciato un cronista locale specialista di calciomercato, appunto: Burhancan Terzi. La sua colpa? Scrivere di un interesse del Galatasaray per Musiala, l’attaccante del Bayern Monaco. In realtà non era nemmeno iniziata una trattativa, anzi stando al club si è trattato di una totale fake news, ma è significativo il fatto che per una voce di calciomercato una persona rischi di finire in cella, almeno in Turchia, in un’estate poi particolarmente calda per quanto riguarda gli affari conclusi, o imbastiti, dalle squadre della Super Lig. Terzi è un opinionista molto noto in Turchia e ha profili social da oltre 200mila follower, dove peraltro negli ultimi giorni ha accostato al Galatasaray anche il milanista Leao. Per questa news, però, nessuna denuncia, al contrario di quella riguardante Musiala.