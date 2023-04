Cremonese-Fiorentina, chi va in campo e dove vederla

Chi sostiene - peraltro mica in modo peregrino - che la Coppa Italia sia per lo più un contenitore di sbadigli, probabilmente si starà ricredendo in occasione di queste effervescenti semifinali. Ieri l'indegno Far West andato in scena durante Juventus-Inter ha rivitalizzato lo share. Stasera la favola della Cremonese, cenerentola in Serie A - dove galleggia sul ciglio della retrocessione - ma scintillante principessa nella coppa nazionale, al cospetto di una Fiorentina ringalluzzita da una caterva di vittorie. Le scosse giuste per riaversi dalla catalessi calcistica.

Cremonese-Fiorentina, come ci arrivano

Alzi la mano chi se lo sarebbe aspettato. Grigiorossi sforacchiati a destra e a manca in campionato, costretti a cambiare allenatore da un pezzo, ma comunque pericolosamente oscillanti sul baratro della B. Eppure eccoli lì, loro che hanno un coefficiente di successi stagionali prossimo a rasentare lo zero, dopo aver fatto fuori Napoli e Roma, corazzate vere. Un monito che la viola dovrà senz'altro ascoltare, perché la coppetta nazionale pare terreno fertile per il riscatto dei ragazzi di Ballardini. Ancor più, se possibile, dal momento che la mancanza di speranze di salvezza conduce a sputare l'anima sul campo in questa doppia sfida. C'è da rilevare, tuttavia, che la Fiorentina rappresenta al momento il più infausto degli avversari possibili per la Cremo. Dopo un inizio di stagione horribilis, la squadra di Italiano si è scoperta rediviva. E ha iniziato a infilare una striscia di vittorie imbarazzante: ben nove quelle consecutive. Morale e motivazioni galoppanti, insomma, da entrambi i lati.

La chiave tattica

La Cremonese proporrà, con ogni probabilità, il consueto 3-5-2. Difficile ipotizzare che i grigiorossi menino le danze: più plausibile che lascino il timone alla Fiorentina facendo densità nel mezzo e tentando di affondare in contropiede, anche perché la sterilità offensiva che ha contraddistinto larga parte della stagione pare parzialmente guarita. Italiano dovrebbe invece proporre la difesa a quattro, i due mediani e le tre mezze punte dietro al rivitalizzato Cabral. Possesso e traiettorie ad aprire il campo, le variabili per scardinare la difesa avversaria.

Dove vederla

Cremonese-Fiorentina andrà in onda in chiaro su Canale 5 (canale numero 505 del digitale). Sarà possibile vederla anche attraverso la diretta streaming gratuita su Mediaset Infinity e su Mediaset Play.

Le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel, Meitè, Valeri; Tsadjout, Ciofani. Allenatore: Ballardini



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Cabral. Allenatore: Italiano