Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Calcio

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e B

Prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e B
00:00 00:00
Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. A renderlo noto, durante la conferenza stampa dell'Aia nella sede della Figc a Roma, è stato Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'Aia. Orsato, nell'ultimo anno responsabile della Can di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri, e ricoperto ad interim da Dino Tommasi.

Cinquantuno anni, nato a Montecchio Maggiore (Vicenza), Orsato nel 2020 è stato eletto miglior arbitro al mondo dall'IFFHS.

In Italia è il secondo arbitro come numero di gare dirette in Serie A (289), alle spalle di Concetto Lo Bello. L'esordio in Serie A il 17 dicembre 2006 in Siena-Atalanta, ai Mondiali in Qatar nel 2022 ha diretto due gare ai gironi e la semifinale tra Argentina e Croazia.

Segui Il Giornale su Google Discover Scegli Il Giornale come fonte preferita
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica