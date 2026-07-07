Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e B

Daniele Orsato è il nuovo responsabile della commissione arbitri nazionale di Serie A e B. A renderlo noto, durante la conferenza stampa dell'Aia nella sede della Figc a Roma, è stato Francesco Massini, vicepresidente vicario dell'Aia. Orsato, nell'ultimo anno responsabile della Can di Serie C, prende il posto lasciato vacante da Gianluca Rocchi, autosospesosi dal ruolo dopo essere finito al centro dell'inchiesta della Procura di Milano sul caso arbitri, e ricoperto ad interim da Dino Tommasi.

Cinquantuno anni, nato a Montecchio Maggiore (Vicenza), Orsato nel 2020 è stato eletto miglior arbitro al mondo dall'IFFHS.

In Italia è il secondo arbitro come numero di gare dirette in Serie A (289), alle spalle di Concetto Lo Bello. L'esordio in Serie A il 17 dicembre 2006 in Siena-Atalanta, ai Mondiali in Qatar nel 2022 ha diretto due gare ai gironi e la semifinale tra Argentina e Croazia.