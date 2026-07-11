Decide ancora Merino: la Spagna supera il Belgio allo scadere e vola in semifinale

La Spagna supera 2-1 il Belgio al SoFi Stadium di Inglewood e approda in semifinale dei Mondiali. Match winner ancora Mikel Merino, che come in un film già visto contro il Portogallo, entra dalla panchina e risolve negli ultimi minuti della partita, una sfida complicata per le Furie Rosse. Gli uomini di De La Fuente sembrano giocare ancora col freno a mano tirato. Yamal è ancora lontano dalla forma migliore ma comincia a far intravedere qualche numero. Cresce Rodri in regia, convince Fabian Ruiz da titolare. In casa belga, De Bruyne è ancora impalpabile. Charles De Ketelaere si conferma letale da centravanti. Lukaku non incide. Alla fine diventa decisivo l’infortunio di Courtois. Il sostituto Lammens non trattiene il tiro di Cubarsì che Merino ribadisce in rete. Tuttavia il Belgio uscito dal Mondiale a testa alta può essere fiero di aver ritrovato l’unità del gruppo, sotto la guida di Rudi Garcia. Primo tempo equilibrato, la Roja comanda il gioco e passa in vantaggio alla mezz’ora con Fabian Ruiz. L’ex Napoli è il più lesto a ribadire in rete una respinta di Courtois su tiro di Dani Olmo. Il Belgio soffre ma trova il pareggio al 41’ grazie ad un colpo di testa di De Ketelaere, che mette fine all’imbattibilità di Unai Simon durata 648 minuti. Nella ripresa Mikel Marino, si dimostra ancora l’uomo in più. Il centrocampista dell’Arsenal regala alle Furie Rosse la semifinale contro la Francia, in programma il 14 luglio ad Arlington alle ore 21. Per battere Mbappé e compagni servirà di sicuro una Spagna ancora più convincente.

La partita

Novità nel riscaldamento per il Belgio, si fa male Tielemans; gioca Vanaken con Raskin a centrocampo. Dopo una fase iniziale di studio, la Spagna comincia a prendere il sopravvento. Al 21’ arriva il primo squillo di Yamal. Dopo uno scambio ravvicinato con Baena, ci prova dal limite ma la palla termina sul fondo. Al 30’ le Furie Rosse passano in vantaggio. L’azione si sviluppa sempre sulla destra con Yamal che mette in mezzo per Dani Olmo. Conclusione di prima intenzione, para Courtois ma sul pallone arriva Fabian Ruiz, che mette in rete. Al 35’ la Spagna va vicina al raddoppio con una punizione dal limite, stavolta Courtois respinge in maniera più efficace. Nel momento più difficile arriva il pareggio del Belgio. Azione prolungata dei Diavoli Rossi. Cross dalla destra di Castagne per la testa di De Ketelaere, che brucia Cubarsì e trova il pari. Il primo tempo si chiude sull’1-1.

Niente cambi nell’intervallo. Al 52’ ancora Yamal si rende protagonista sulla destra ma il Belgio difende bene e prova a rispondere colpo su colpo. Al 55’ grande azione di Doku, la palla arriva a Vanaken che calcia sull’esterno della rete. Comincia la girandola di cambi. si fa male Courtois al suo posto entra Lammens. Le Furie Rosse producono il massimo sforzo. Ancora Yamal trova pronto Lemmens. All’88’ passa in vantaggio. Sul tiro di Cubarsì, non trattenuto da Lammens, si avventa Merino che la insacca. Sette minuti di recupero non bastano per il pareggio belga. Unai Simon fa tremare i compagni con un’uscita a vuoto, per sua fortuna libera la difesa. Non c’è più tempo per il Belgio. La Spagna è in semifinale.

Il tabellino

SPAGNA (4-3-3) - Unai Simon; Pedro Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz (55’ Pedri), Baena (55’ Ferran Torres); Dani Olmo (86’ Merino), Yamal, Oyarzabal (79’ Nico Williams). Allenatore: Luis De la Fuente

BELGIO (4-2-3-1) - Courtois (71’ Lammens); Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (61’ Seys); Vanaken (60’ Lukaku), Raskin; Trossard (60’ Witsel), De Bruyne (86’ Saelemaekers), Doku; De Ketelaere. Allenatore: Rudi Garcia

Marcatori: Fabian Ruiz (S) 20’, De Ketelaere (B) 41’, Merino (S) 88’

Ammoniti: Cubarsì (S), De Bruyne (B), Laporte (S), Witsel (B)

Arbitro: Michael Oliver (Inghilterra)