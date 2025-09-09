Juventus-Inter sarà il primo evento della Serie A con la RefCam: che cos'è

Il prossimo Derby d'Italia, in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00 all'Allianz Stadium di Torino, entrerà di diritto nella storia del nostro campionato: Juventus-Inter sarà infatti il primo incontro di Serie A nel quale verrà utilizzata la RefCam, la telecamera in HD che consentirà agli spettatori di godere del match dal punto di vista dell'arbitro.

"Lega Calcio Serie A è una delle Leghe professionistiche europee che è stata selezionata per la sperimentazione dell’utilizzo della RefCam nelle dinamiche di ripresa in occasione delle Competizioni ufficiali" , si legge nel comunicato ufficiale, "in ottemperanza ai protocolli redatti da FIFA e IFAB già testati nel recente Fifa Club World Cup".

La RefCam, micro-camera ad alta risoluzione del peso di appena 6 grammi, verrà posizionata alla base dell'archetto del microfono del direttore di gara e, come specificato ancora dalla Lega Calcio, "sarà utilizzata nel corso del warm-up, in live durante il match, in occasione della preparazione dei calci di punizione e situazioni analoghe, o per mostrare replay dall'alto tasso di spettacolarità".

Oltre a rendere ancora più coinvolgente l'incontro, facendo letteralmente entrare gli spettatori nel vivo del match, la RefCam sarà considerata alla stregua delle altre videocamere a disposizione della produzione televisiva, e in quanto tale potrà essere "regolarmente consegnata come segnale isolato al VAR".

L'amministratore delegato della Lega Calcio Luigi De Siervo ha espresso la sua massima soddisfazione per questo importante punto di svolta nella Serie A. "L’introduzione della Refcam nel nostro campionato rappresenta non solo un ulteriore passo nel percorso di innovazione che stiamo portando avanti con costanza e determinazione" , ha spiegato De Siervo, "ma soprattutto fornisce finalmente ai tifosi la reale prospettiva della vista dell'arbitro delle differenti azioni di gioco".

L'obiettivo di questa iniziativa, prosegue l'amministratore delegato, è quello di offrire ai telespettatori "un'esperienza sempre più coinvolgente e immersiva, valorizzando lo spettacolo del calcio con prospettive inedite ed immagini esclusive" .

"La Lega è da sempre in prima linea nell’adozione delle nuove tecnologie"

"consapevole del ruolo centrale che esse rivestono nell’evoluzione della fruizione televisiva, nella promozione del nostro prodotto a livello globale e nella trasparenza delle decisioni assunte dai direttori di gara".

, ha precisato in conclusione l'AD,