Derby umbro al Perugia, il Frosinone pareggia a Palermo ma è sempre a +12 dal Genoa

La venticinquesima giornata di Serie B si è chiusa lasciando sostanzialmente immutata la classifica, seppur con alcune piccole variazioni. Frena la marcia trionfale la capolista Frosinone, che pareggia in extremis a Palermo. Si mantiene in seconda posizione il Genoa, che pareggia con il Modena, seguito in terza posizione dalla coppia Bari e Sudtirol; scende al quarto posto la Reggina, che si conferma in crisi di risultati, sconfitta in extremis dal Cittadella. Balzo del Perugia a metà classifica che sconfigge la Ternana nel sentitissimo derby dell'Umbria. Non va oltre il pari la Spal malgrado il cambio tecnico, sempre più critica la situazione del Brescia. Nella parte bassa bene, oltre al già citato Perugia, l'Ascoli e il Venezia, che si stanno portando fuori dalla zona pericolosa.



Ma andiamo ad analizzare nello specifico i risultati di questa giornata, cominciando dalla gara di anticipo di venerdì fra Pisa e Venezia, finita in pareggio con il risultato di 1-1: si portano in vantaggio i lagunari con il gol di Candela al 17′, ma al 74′ i toscani pareggiano con un calcio di rigore di Ettore Gliozzi, al suo nono centro stagionale con la maglia del Pisa. Una gara dove il Var è stato il vero protagonista, prima annullando una rete su rigore del Venezia (per il tiro dagli undici metri di Pohjanpalo anticipato per una frazione di secondo da un tocco con il piede di appoggio), poi con il rigore parato a Gliozzi fatto ripetere dall'arbitro per il movimento del portiere, con il bomber nerazzurro che al secondo tentativo ha insaccato.

Nella testa della classifica il Frosinone frena pur restando imbattuto. I ciociari prima vanno sotto nella gara con il Palermo, poi conquistano un punto importante in ottica promozione: a passare in vantaggio nel primo tempo è la squadra rosanero con una rete di Verre al 38′, mentre al 75′ il Frosinone pareggia con Boloca. Ascoli corsaro al “Tardini”, che batte il Parma con un gol su rigore di Cedric Gondo al 62′.

Il Benevento vince in casa contro il Brescia grazie a una rete di Tello al 48′, a inizio secondo tempo. Il Brescia è sempre più nei guai, in penultima posizione in classifica con soli 25 punti.

Continua la crisi di risultati per la Reggina che perde 3-2 a Cittadella in una gara ricca di gol ed emozioni. La squadra amaranto va in vantaggio nel primo tempo al 20' con il gol di Fabian, l’ottavo in campionato, raddoppiando poi con Hernani al 26′. Poi un’ingenuità di Fabbian tra il 38′ e il 45′ cambia le sorti della partita in quanto il giocatore si becca il doppio giallo lasciando la propria squadra in inferiorità numerica. A inizio ripresa Crociata al 46′ riapre la gara per i veneti, poi un autogol di Terranova al 67 porta tutto in parità, ma non finisce qui perché all’86’ Carriero regala in rimonta ai padroni di casa una vittoria importante.

Il Perugia si aggiudica la vittoria nel derby umbro, "strapazzando" la Ternana per 3-0. Il risultato a favore dei biancorossi si sblocca tutto nella ripresa con una rete di Gregorio Luperini al 54, poi c'è il raddoppio di Santoro al 76', mentre allo scadere è ancora Luperini ad andare a segno triplicando, collezionando così anche una doppietta. Tifosi biancorossi in visibilio e Perugia che, con questo bel successo, si porta a metà classifica, mentre in casa rossoverde volano gli stracci e prendono sempre più campo le polemiche fra il presidente Bandecchi e i tifosi delle Fere, anche a causa di una sua esternazione (l'ennesima rivolta ai sostenitori della squadra) a fine gara, tramite un video sui social.

Perugia calcio (Facebook)

Va vicino al successo in trasferta il Cagliari, che pareggia 1-1 al San Nicola contro il Bari. Rossoblù che si portano subito in vantaggio al 2' con Lapadula, mentre Ia squadra di casa trova il pari in extremis, al 93’, con un calcio di rigore messo a segno da Antenucci.

La Spal guidata in panchina dal neo allenatore Massimo Oddo impatta per 1-1 nella gara casalinga contro il Como: tutto si risolve nei primi 45' con i ferraresi che vanno in vantaggio al 7′ con La Mantia, e che poi vengono raggiunti al 38′ dai lariani che pareggiano con Gabrielloni.

Termina 0-0 la gara fra il Cosenza e il Sudtirol in una partita con pochissime emozioni, con la squadra altoatesina che mantiene comunque il terzo posto in classifica a 40 punti in tandem con il Bari, mentre i silani restano sempre più fanalino di coda a 23 punti.

Chiude la giornata la gara del "Braglia" fra Modena e Genoa: 2 a 2 il risultato. Vanno subito in vantaggio i grifoni rossoblu al 6′ con Dragusin, pareggia al 33′ Strizzolo per i canarini modenesi, che raddoppiano al 55′ grazie ad un'autorete di Puscas. Ma al minuto 85’ i liguri trovano la rete del pareggio con Bani.

Una 25^ giornata che ancora una volta conferma una classifica corta, sia nella parte alta (Frosinone a parte) che sul fondo. A seconda dei risultati positivi o negativi di una gara una squadra si può ritrovare dentro o fuori sia dalla zona playoff che da quella playout. Colpisce in questo momento la rimonta in classifica del Perugia che, da fanalino di coda, è risalito a metà classifica, a 6 punti dalla zona playoff. Riguardo alla Reggina si è acceso un campanello d'allarme: la squadra calabrese allenata da Pippo Inzaghi è quarta, ad un solo punto dalle terze in classifica (Bari e Sudtirol), ma per gli amaranto è necessario tornare a volare se si vuole ambire ad un posto in paradiso. Un torneo decisamente avvincente il campionato di Serie B di qeust'anno, sicuramente ne vedremo delle belle da qui a maggio ed anche oltre.



Risultati 25^ giornata



Pisa – Venezia 1-1

Spal – Como 1-1

Parma – Ascoli 0-1

Palermo – Frosinone 1-1

Cosenza – SudTirol 0-0

Cittadella – Reggina 3-2

Benevento – Brescia 1-0

Bari – Cagliari 1-1

Perugia – Ternana 3-0

Modena – Genoa 2-2



Classifica



Frosinone 55

Genoa 43

SudTirol, Bari 40

Reggina 39

Cagliari 36

Modena, Palermo, Pisa 35

Parma, Ternana 34

Ascoli 32

Cittadella 30

Perugia 29

Venezia, Como 28

Benevento 26

Spal Brescia 25

Cosenza 23

Prossimo turno



Frosinone- Parma

Pisa -Perugia

Brescia- Bari

Venezia- Cagliari

Ternana - Cittadella

Como - Cosenza

Reggina -Modena

Sudtirol -Palermo

Genoa - Spal

Ascoli -Benevento