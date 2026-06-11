Dieci curiosità sul Mondiale 2026

Sarà il Mondiale dei record. Mica per altro: prima di quest’anno, infatti, non c’erano mai state 48 squadre al via. Risultato: saranno 104 le partite complessive per quella che sarà una vera scorpacciata di calcio che durerà fino al 19 luglio. Campione in carica è l’Argentina di Leo Messi, vincitrice nel 2022 al termine di una delle finali più spettacolari di sempre contro la Francia, vinta ai rigori dopo il 3-3 dei tempi supplementari.

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L’edizione 2026 sarà la prima organizzata da tre Paesi contemporaneamente e soltanto la seconda co-organizzata nella storia, dopo Giappone-Corea del Sud 2002. Il Messico sarà nazione ospitante per la terza volta, record assoluto dopo il 1970 e il 1986: gli Stati Uniti ospiteranno il torneo per la seconda volta dopo il 1994 (Italia in finale, battuta ai rigori dal Brasile), mentre il Canada farà il proprio debutto da Paese organizzatore.

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Sono 16 gli stadi dove si disputeranno le partite: alcuni fanno parte della storia del calcio. Primo tra tutti, l’Azteca di Città del Messico: inaugurato nel 1966, ha ospitato la storica semifinale tra Italia e Germania Ovest nel 1970 (4-3) e la finale tra Argentina e Germania Ovest nel 1986. Altro impianto da record è quello americano di Kansas City, l’Arrowhead Stadium: la partita di football americano del 13 ottobre 2013 tra Kansas City Chiefs e New England Patriots è stata decretata come la più rumorosa di sempre, con 142,2 decibel raggiunti dal tifo del pubblico.

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Le 22 edizioni disputate finora sono state vinte soltanto da nazionali europee o sudamericane: 12 titoli all’Europa e 10 al Sud America. Il Brasile ha trionfato cinque volte, davanti a Germania e Italia con quattro e Argentina con tre. Proprio Brasile, Germania, Italia e Argentina hanno conquistato complessivamente 16 dei 22 Mondiali assegnati, pari al 73% del totale. La Seleção è anche la sola nazionale ad aver partecipato a tutte le edizioni della competizione dal 1930 a oggi: quella attuale sarà la sua 23esima partecipazione. Sette delle otto Coppe del Mondo disputate nelle Americhe sono state vinte da una nazionale CONMEBOL (Confederazione sudamericana del calcio): l’unica eccezione è rappresentata dal 2014, quando la Germania superò l’Argentina nella finale giocata al Maracana.

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L’Argentina potrebbe diventare la terza nazionale capace di vincere due Mondiali consecutivi dopo Italia (1934-1938) e Brasile (1958-1962).

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Lionel Messi e Cristiano Ronaldo sono i primi giocatori nella storia a prendere parte a sei diverse edizioni di Coppa del Mondo. Messi è il primatista assoluto di presenze nella competizione (26 partite all’attivo) e finora ha segnato 13 gol aggiungendovi 8 assist ai Mondiali: il record assoluto di marcature (16) appartiene al tedesco Miroslav Klose. Cristiano Ronaldo, dal canto suo, è l’unico giocatore ad avere finora segnato in cinque diverse edizioni della Coppa del Mondo, dal momento che Messi è fermo a quota quattro. La Pulce, se piazzerà un assist, staccherebbe Maradona nella speciale classifica dei passaggi vincenti diventando pertanto primatista assoluto.

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Il francese Kylian Mbappé ha segnato 12 gol nelle ultime due edizioni dei Mondiali, più di chiunque altro nel periodo. Il francese è diventato anche il quinto giocatore a segnare in due finali diverse della Coppa del Mondo, dopo Vavá (1958, 1962), Pelé (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982) e Zinedine Zidane (1998, 2006): a soli 27 anni, ha ancora il tempo dalla sua parte per inseguire alcuni dei record più prestigiosi della competizione, come il record di presenze o il record di gol.

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La partita con più gol mai disputata è Austria-Svizzera: 7-5 nel 1954. Quell’edizione rimane la più prolifica di sempre: oltre al primato della sfida più spettacolare, vide anche l’Ungheria realizzare 27 gol in appena cinque partite, record ancora imbattuto per una singola nazionale. La media di 5,38 gol per incontro non è mai stata superata. Italia 1990 detiene invece il record negativo, con appena 2.21 gol per partita.

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Soltanto due giocatori sono riusciti a realizzare una tripletta in una finale mondiale: Geoff Hurst con l’Inghilterra nel 1966 e Kylian Mbappé con la Francia nel 2022. Il record del gol più veloce appartiene invece al turco Hakan Şükür, a segno dopo appena 11 secondi nella finale per il terzo posto del 2002 contro la Corea del Sud.

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saranno alla loro prima partecipazione ai Mondiali, beneficiando dell’allargamento della competizione a 48 squadre.