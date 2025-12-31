Difesa rossonera, via al casting Inter, nodo Bastoni

Con la fine dell'anno solare 2025 potrebbero calare i titoli di coda - nonostante la doppietta di domenica al Verona - sull'avventura italiana di Nkunku. Il francese si trova bene al Milan e non vorrebbe lasciare i rossoneri dopo soli 4 mesi, ma dalle parti di via Aldo Rossi si guardano intorno e hanno aperto la porta alla cessione per 35 milioni. Denari utili a finanziare l'arrivo di un sostituto (stuzzica Cherif dell'Angers), ma soprattutto quello di un difensore centrale solido (Allegri vorrebbe Gatti lanciato proprio da Max alla Juve; mentre a Tare piace molto anche Gila della Lazio). Intanto il Diavolo ha alzato il pressing per blindare Maignan e Tomori fino al 2029 con opzione per il 2030. Filtrano sensazioni positive su entrambi i fronti, col portiere che andrebbe a percepire 6 milioni a stagione; mentre il difensore 4.

Da un centrale all'altro: sulla sponda interista del Naviglio vogliono spazzare via le tentazioni arabe e inglesi per Bastoni, che prolungherà fino al 2030. Infine al Napoli è stato proposto a parametro zero per l'estate il centrocampista Goretzka, in scadenza col Bayern. Conte approva.