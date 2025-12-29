Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Calcio

Un doppio Hojlund mantiene in alto "l'infermeria" Napoli

A Cremona decide il danese. Con 6 infortunati e rotazioni limitate, terzo 2-0 consecutivo

Un doppio Hojlund mantiene in alto "l'infermeria" Napoli
00:00 00:00

«Come diceva Annibale, se una strada non c'è la costruiremo»: la citazione di stampo classico di Antonio Conte è la fotografia del 2025, l'anno del Napoli. Uno scudetto, una Super Coppa, classifica più che buona in campionato, dentro la Champions e dentro la coppa Italia.

Il suo Napoli non è come l'esercito del generale cartaginese che attraversò le Alpi con gli elefanti, piuttosto rispecchia l'ingegnosità dell'allenatore, determinato come pochi a superare l'impossibile. «Non siamo a livello delle milanesi e della Juventus per strutture e situazione patrimoniale però cerchiamo di avvicinarci a loro con quello che mettiamo in campo» riflette Conte. Ed è esattamente quello che i campioni d'Italia hanno fatto vedere anche a Cremona: sei titolarissimi in infermeria, rotazioni limitate quindi stessa formazione che in Super Coppa, stesso risultato (terzo 2-0 di fila) e stessa prestazione molto convincente.

Nessun tiro in porta dei lombardi, fa tutto Hojlund nei 45' iniziali con la prima doppietta in Serie A dopo quella allo Sporting Lisbona in Champions, poi è solo controllo del ritmo e del gioco con la regia del maestoso Lobotka e un continuo tiro

al bersaglio nella ripresa che porta gli azzurri a un passo dal tris. Per dirla con le parole di Nicola: «Niente da dire, loro sono stati semplicemente più forti», degna conclusione di un anno solare color azzurro Napoli.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica