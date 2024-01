Due famiglie e cinque figli: la doppia vita di Kyle Walker (smascherata dall'amante)

La doppia vita di Kyle Walker. Nella sceneggiatura ci sono due compagne, due famiglie, cinque figli e uno in arrivo per un particolare triangolo amoroso, che sta monopolizzando l'attenzione dei tabloid inglesi. Purtroppo per il difensore del Manchester City non si tratta di un film ma della dura realtà.

Il 33enne inglese è finito nella bufera del gossip, nonostante si trovi nel momento migliore della carriera, tra il Triplete vinto la scorsa stagione e il recente inserimento tra i migliori 11 calciatori dei Fifa Awards 2023. Viene accusato di essersi diviso per anni tra la moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e in attesa del quarto (attualmente è al sesto mese di gravidanza) da cui si è recentemente separato, e un'altra donna, l'influencer 33enne Lauryn Goldman, con cui ha costruito e portato avanti per lungo tempo quella che è una vera e propria seconda famiglia. Ma partiamo dall'inizio.

La ricostruzione

Walker ha vissuto per 12 anni con la moglie Annie Kilner, sposata nel 2021 e dalla quale ha avuto tre figli, Riaan, Kairo e Roman. Questo quadretto ideale è durato fino al 27 dicembre, giorno della trasferta del City a Liverpool. Mentre Walker batteva con i Citizens l'Everton per 3-1, la modella e influencer Lauryn Goodman ha telefonato a Kilner per raccontarle tutta la verità, stanca di vivere nella menzogna. A quel punto tutto il mistero è stato svelato: il calciatore ha portato avanti per anni una doppia relazione, preoccupandosi tanto del suo principale nucleo familiare, quanto del rapporto con la modella, con cui ha comunque avuto due figli, finora tenuti nascosti.

Kyle Walker led a double life - even his England team-mates knew he had secret familyhttps://t.co/uaPSnfpQiI pic.twitter.com/7O4e1ZSbNz — The Sun Football (@TheSunFootball) January 13, 2024

La moglie sotto choc di fronte alla notizia, non voleva credere all’influencer, tanto da chiederle delle prove. Come raccontato al Sun, Lauryn Goodman lo ha dimostrarlo con assoluta certezza: "Continuava a chiedermi come potessi provare tutto ciò, così le ho inviato diverse mie foto insieme a Kyle e il test del Dna dei miei figli". Di fronte all’evidenza, la moglie del terzino ha chiesto immediatamente il divorzio e a nulla sono servite le scuse di lui. Spiegate quindi le ragioni della recente separazione della coppia, con Kilner sconvolta al sesto mese di gravidanza, in attesa del quarto figlio.

Kyle Walker having ANOTHER baby with 6-months pregnant wife Annie Kilner – after second child with Lauryn Goodmanhttps://t.co/4LgHxtzczD pic.twitter.com/tRHQDyR1JS — The Sun Football (@TheSunFootball) January 16, 2024