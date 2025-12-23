Due nuove ville extra-lusso per Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: quanto sono costate

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez hanno deciso di regalarsi due nuove case extra-lusso. La coppia, che possiede già numerose proprietà, avrebbe deciso di trovare altri rifugi privati e scintallanti per tutta quanta la famiglia. Ovviamente spendendo cifre astronomiche.

Il campione portoghese e la sua dolce metà avrebbero acquistato due ville extra-lusso sull'esclusiva isola di Nujuma, nel Mar Rosso, in Arabia Saudita. Non un grosso problema per il giocatore, visto che l'accordo con con l'Al-Nassr gkli ha fruttato 492 milioni di sterline. L'isola di Nujuma rientra nell'ambizioso progetto The Red Sea ed è sede del Ritz-Carlton Reserve. Alla coppia, sempre alla ricerca di privacy, il luogo piace molto proprio per la sua inaccessibilità.

L'isola, infatti, si trova a circa 26 km dalla terraferma, e può essere raggiunta solo con una barca. Per potervisi recare è necessario prima raggiungere l'aeroporto Internazionale del Mar Rosso, e poi procedere via mare con un'imbarcazione. Insomma, un luogo decisamente esclusivo.

Il calciatore e la sua compagna hanno deciso di acquistare ben due ville: una con tre camere da letto che dovrebbe essere destinata all'uso familiare, un'altra, con due camere, a uso più intimo. Al momento si tratta di progetti, che sono seguiti dal celebre architetto britannico Lord Norman Foster. Saranno costruite con un design a conchiglia, e pare che costeranno dai 3 ai 4,5 milioni di sterline.

"Il Mar Rosso è davvero un luogo straordinario", ha dichiarato Ronaldo, come riportato da Marca.

"Fin dalla nostra prima visita, Georgina ed io abbiamo sentito un profondo legame con l'isola e la sua bellezza naturale mozzafiato — è un posto dove troviamo vera pace. Avere una casa qui ci permette di godere di momenti familiari di qualità in assoluta privacy e tranquillità, quando vogliamo".