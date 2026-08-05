Ed è già derby: contro l’Inter riappare Leao

Un derby al 5 di agosto, giocato a Perth (ore 13 italiane) e senza gli attaccanti titolari vale poco anche per chi il derby non lo vince da 2 anni come l’Inter. Chivu va addirittura oltre: «Vale niente, il calcio di agosto serve per entrare in condizione e dare minuti a chi ha cominciato dopo gli altri». Perciò dopo la vittoria ai rigori contro il City, la formazione che comincerà contro il Milan, che schiera subito il quasi separato in casa Leao, sarà un po’ più simile a quella base, con Bastoni accanto a Bisseck e Pavard (aspettando Akanji e un nuovo acquisto), Dimarco titolare e Luis Henrique di nuovo a destra, con Zielinski in mezzo al campo (con Barella e il giovane Stankovic, che alla fine potrebbe essere il rinforzo del reparto), e attacco ancora con Pio e Iddissou, classe 2007, aggregato alla prima squadra nella tournée in Oriente.

Bonny è arrivato dopo gli altri, Lautaro e Thuram sono ancora in vacanza dopo il Mondiale e potrebbero clamorosamente mancare il 22 agosto, prima di campionato contro il Monza, lì sì che si farà sul serio. «Farli giocare dopo soli 10 giorni potrebbe essere un rischio», ammette Chivu. «Vedremo come staranno, ma certo non si può compromettere la prima parte di stagione con un debutto affrettato».