Euro 2024, l'Inghilterra pareggia 0-0 contro la Slovenia. Entrambe agli ottavi

L'Inghilterra di Gary Southgate non va oltre lo 0-0 contro l'ostica Slovenia di Matjaz Kek ma nonostante questo strappa il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2024 da prima del girone C. Il match disputato alla RheinEnergieStadion di Colonia è stato avaro di emozioni e di occasioni da rete con la nazionale dei Tre Leoni davvero molto delundente a livello di idee di gioco e di grinta un po' in tutte e tre le partite di questo girone e contro avversarie, almeno sulla carta, di certo non irresistibili. Prove incolori da parte delle due stelline della nazionale inglese con Foden e Bellingham in ombra e poco ispirati. La strada per gli ottavi è stata abbastanza tortuosa e poco brillante per l'Inghilterra di Southgate che alla vigilia di questo Europeo, visto il grande valore della rosa, era (e forse lo è ancora) considerata come una delle grandi favorite alla vittoria finale. I Tre Leoni, però, staccano il pass per il turno successivo come al momento la "peggiore" prima classificata con soli 5 punti, con una vittoria di misura, due pareggi, due reti segnate e una subita. Ora, la nazionale di Southgate attende la terza classificata proveniente dal girone D-E-F e bisognerà aspettare domani per attendere le ultime quattro partite in programma. Passa il turno invece la Slovenia da terza del girone in virtù dei tre punti collezionati e della differenza reti a saldo zero.

La cronaca della partita

Dopo 20 minuti di sostanziale noia ed equilibrio, l'Inghilterra sfonda con Saka: Trippier serve Rice che imbuca per Foden che rifinisce per il giocatore dell'Arsenal che insacca: tutto fermo però per la posizione di fuorigioco in partenza del giocatore del Manchester City. Minuto 35' punizione ancora di Foden che chiama alla parata Oblak. Sul finiredel primo tempo, al minuto 40', grandissima occasione per l'Inghilterra che va a centimetri dal gol: Bellingham serve Trippier, che crossa forte sul secondo palo con Gallagher e Kane che mancano l'impatto con il pallone di un soffio. La prima frazione si chiude sul punteggio di parità in una sfida bruttina e avida di occasioni da rete e di emozioni. Nella ripresa Southgate sostituisce subito Gallagher e inserisce il talentuoso Mainoo ma la sostanza non cambia. Dopo mezz'ora di gioco addormentato ci pensa Rice al minuto 75' a calciare in porta dopo un bell'uno-due con Foden: palla fuori di un soffio. Al 92' bella azione dell'Inghilterra con Palmer che arriva al tiro: para a terra Oblak.

Il tabellino

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (84' Alexandre-Arnold); Gallagher (46' Mainoo), Rice; Saka (71' Palmer), Bellingham, Foden (90' Gordon); Kane. Commissario tecnico Gary Southgate

Slovenia: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (91' Balkovec); Stojanovic, Cerin, Elsnik, Mlakar; (86' Stankovic) Sporar (86' Celar), Sesko (75' Ilicic). Commissario tecnico Matjaz Kek

Marcatori:

Ammoniti: Trippier (I), Janza (S), Guehi (I), Bijol (S), Foden (I)

Arbitro: Clement Turpin (Francia)

Stadio: RheinEnergieStadion (Colonia)