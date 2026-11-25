Il Milan è già a un bivio del suo cammino europeo: i rossoneri, al 28° posto con tre punti, vanno allo stadio “Georgios Karaiskakis” del Pireo a caccia di una vittoria per sperare nella qualificazione ai playoff, di fronte a un Olympiakos imbattuto e sesto con 10 punti. Per gli esperti Sisal, la gara è in bilico ma i favoriti sono gli uomini di Amorim, a 2,40 mentre i padroni di casa, seppur reduci da 12 risultati utili consecutivi, sono leggermente indietro a 2,90, il pareggio è dato a 3,40.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria con goleada nei rispettivi campionati, l’Olympiakos ha vinto per 6-2 contro l’Iraklis mentre il Milan si è imposto per 5 a 1 con il Frosinone: anche questo match si può ipotizzare ricco di spettacolo con entrambe a segno a 1,60 e più di tre gol totali a 1,80. Per un impegno così importante, Amorim schiera i suoi uomini migliori: Goncalo Ramos, primo indiziato al gol a 2,75 e Pulisic, a 3,00 ma attenzione anche a Alphadjo Cissè, capocannoniere rossonero in Europa con tre reti e nove gol stagionali che potrebbe entrare in corsa e segnare, ipotesi a 3,50. Nell’Olympiakos l’attacco è tutto sulle spalle dell’attaccante messicano Armando Gonzalez, andato a segno con l’Iraklis e dato marcatore a 3,25.

La Juventus, che si trova in piena zona qualificazione diretta agli ottavi di finale, ha la chance di consolidare la sua posizione. I bianconeri, ancora imbattuti in Europa con tre vittorie e un pareggio, ospitano allo Stadium l’Omonia Nicosia e hanno il pronostico degli esperti Sisal nettamente a loro favore, con il successo a 1,18 contro il 13 degli ospiti e il 7,50 del pareggio. La squadra di Spalletti è favorita alla vittoria già nel primo tempo a 1,52 e senza subire gol a 1,72. Tra i bianconeri spiccano Woltemade, a segno nelle ultime due gare di campionato e autore di tre reti in Europa, proposto marcatore a 2,00, con Kolo Muani, anche lui a tre gol nella competizione, nel tabellino marcatori a 1,80.

L’Atalanta deve dare una svolta al proprio percorso in Conference League e, per farlo, ha bisogno di una vittoria sul campo del Borac Banja Luka. I nerazzurri hanno ottime chance per gli esperti Sisal, che li danno vincenti a 1,45, si sale a 5,75 per il successo dei padroni di casa, il pareggio è a 4,50. La squadra di Sarri ha trovato la rete in Conference League con quattro giocatori diversi: Elmas, Raspadori, Scamacca e Krstović, quest’ultimi si giocano un posto da titolare e sono entrambi proposti in gol a 2,00, vale 4,50 la rete del macedone, a 2,25 la firma di Raspadori. Tra i papabili al gol, va menzionato Charles De Ketelaere, reduce dalla doppietta all’Inter il cui “timbro” nel match è a 2,40.