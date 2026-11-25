Un altro difficile esame europeo per la Roma. Ed ecco la sfida con il quarto ex di stagione visto che sarà ospite nel salotto principesco del Psg e di Luis Enrique. Correva l’anno 2011 quando il tecnico asturiano lasciò per la prima volta la Masia del Barcellona per cimentarsi su una panchina di club. Luis ne parla ancora con orgoglio, anche se non fu una stagione fortunata iniziata con l’eliminazione nei playoff di Europa League e culminata col 7° posto in campionato. Il suo Psg è stato finora dominante in Champions ma ha le gravi assenze di Kvaratshkelia e Doué. «Di Roma ho ricordi belli, ho sempre un bel feeling con la città - così l’allenatore di Gijon - . Sarà una partita complicata perché quella di Gasp è una squadra che ha personalità».

Il tecnico giallorosso potrebbe confermare tra i titolari, come accaduto a Parma, Paulo Dybala. E andando alla ricerca di un equilibrio tra il talento che ha trascinato la Roma in campionato e la sostanza necessaria per sopravvivere ai campioni d’Europa in carica, potrebbe coprirsi di più a centrocampo memore delle gare con i Blancos e lo United nelle quali è stato gettato al vento un vantaggio di due gol perdendo poi le gare. «Il Psg ci servirà per capire a che livello siamo», il giudizio unanime di Gasperini, che sottolinea come in Champions siano «fondamentali gli episodi», e della Joya. La speranza di Paulo è «chiudere la carriera in Italia ». Magari proprio a Roma.