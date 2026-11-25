C’è lo Stoccarda a San Siro, quinta notte di Champions. Non bastasse la classifica europea, che obbliga a vincere, l’Inter scende in campo con la zavorra anche psicologica del pareggio di Bergamo, la tripla rimonta subita con 2 gol di vantaggio, che ha aperto un processo sommario magari eccessivo, ma ha anche evidenziato una volta di più che qualcosa ancora non funziona. «Sappiamo di avere sbagliato, ma non possiamo essere giudicati per 15 minuti fatti male», taglia corto Chivu, prima del trito menù sui passi falsi dell’Inter che fanno notizia, le responsabilità sono sempre di squadra e non individuali, le versioni migliori di se stessi, l’avversario di grande valore (ottavo in Bundesliga, ma un punto in più dell’Inter in Champions), ambizioni ed equilibrio da trovare. Tutto come nelle migliori vigilie.

Non c’è Calhanoglu, stiramento ai famigerati muscoli flessori della coscia destra. Ne avrà per un mese e tornerà direttamente nel 2027. Manca sempre Zielinski, che sta pagando il rischio corso con la Polonia, per cui in regia dovrebbe andare Sucic, visto che Stankovic jr anche a Bergamo è sembrato troppo timido, a essere generosi. Lautaro riparte dalla panchina, Pio e Thuram danno più garanzie, in questo momento non solo fisiche. In difesa il balletto del centrale stavolta dovrebbe ricadere su Akanji, la rotazione è continua, fra lo svizzero, Bastoni e Bisseck. Chivu non ha ancora trovato la soluzione giusta, ma il continuo cambiare certo non aiuta. L’impressione è che si sia lasciato un buco nella costruzione della squadra, chi l’avrebbe mai detto che l’Inter avrebbe rimpianto persino l’ultimo Acerbi. In panchina Stones, l’inglese fragile. Rimedi a gennaio? Chivu nega («abbiamo due giocatori per ruolo, la rosa è competitiva»), uno come Romero (finito all’Atletico per 40 milioni) sarebbe servito. L’Inter ne ha spesi 35 per Jones, sono scelte.

Aspettando Lautaro, capitano sarà di nuovo Barella, che nega l’appagamento («vogliamo vincere 2 scudetti di fila»), ma non i problemi. «Dobbiamo essere concentrati al 100% per i 100 minuti della partita», dice, sottintendendo che a Bergamo non è stato così. «In campo ci siamo noi, siamo noi a dover rimediare. Forse domenica abbiamo pensato che fosse vinta, non deve più capitare». Stasera la prima verifica.