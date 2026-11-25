Anche la versione attuale e sbiadita di questo Manchester City non è troppo per il Napoli di Allegri, che in Inghilterra (gli azzurri non vi hanno mai vinto) deve mettere in conto il primo pareggio europeo. Play-off lontani anche se per l’allenatore il match-clou decisivo per la qualificazione sarà il prossimo contro i belgi del Brugge. Gli azzurri tengono bene il primo tempo giocato con scarso ritmo da entrambe le formazioni, compatti indietro e reattivi nelle ripartenze, tanto che all’intervallo è proprio il Napoli a recriminare maggiormente per una chance non concretizzata da McTominay e per un mezzo miracolo di Donnarumma su Beukema. Bastava guardare la lista completa delle due formazioni per intuire che nella ripresa lo scenario sarebbe cambiato, Allegri con un paio di cambi disponibili, Maresca con l’artiglieria pesante: sufficiente l’ingresso di Doku per accelerare l’azione offensiva inglese ma il Napoli sa pungere in contropiede con Hojlund, primo gol stagionale in Europa. Bouaddi ristabilisce la parità su un corner dove colpevolmente Politano e De Bruyne lasciano calciare il centrocampista avversario.

Nel momento più complicato della gara, e in pratica con solo tre cambi disponibili per far rifiatare la squadra, Allegri trova le mosse giuste per rialzare la squadra: Spinazzola e Politano hanno liberà a destra e la sfruttano nel migliore dei modi. Assist di Spina e destro vincente al volo di Lang, il Napoli annusa l’impresa ma la sfiora soltanto perché quasi allo scadere Cherki (86’) trova lo spiraglio giusto per pareggiare. Risultato quasi impensabile alla vigilia: soltanto un punto ma che fa più morale che classifica, contro una big europea, la squadra ha tenuto, portandosi per due volte in vantaggio. Segnali deboli di crescita che però sono costanti e lasciano ben sperare.