Favola Capo Verde: una volta pescava calciatori sul web

Festa grande a Capo Verde per la prima storica qualificazione della nazionale al Mondiale di calcio. Dopo la vittoria 3-0 contro eSwatini di ieri sera è arrivata infatti la certezza matematica.

Capo Verde, secondo Stato con meno abitanti dopo l'Islanda a centrare l'obiettivo, diventa così la terza debuttante assoluta in Coppa del Mondo dopo l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro e la Giordania. Merito dell'allargamento della competizione a 48 squadre, certo, ma gli Squali blu hanno comunque vinto il loro girone di qualificazione mettendo in fila big come il Camerun. La nazionale è il frutto di una sorta di mischione di ragazzi pescati in giro per il pianeta, non necessariamente nati nell'ex colonia portoghese che conta appena 500mila abitanti, ma di sicure origini capoverdiane.

Uno di questi lo abbiamo conosciuto anche in Italia, è l'attaccante Livramento, ex Verona e autore del gol forse decisivo per la qualificazione al Mondiale, quello della vittoria 1-0 in Camerun, oltre che della rete che ha rotto il ghiaccio ieri contro eSwatini. Nato a Rotterdam, in Olanda, ora milita in Portogallo nel Casa Pia, ma i suoi compagni di nazionale provengono davvero dai campionati più disparati: Cipro, Israele, Irlanda, Bulgaria, Turchia, Ungheria, Stati Uniti ed Emirati Arabi. Qualcuno addirittura reclutato su LinkedIn, come il difensore Roberto Pico Lopes, quando la rosa aveva bisogno di mettere assieme i primi pezzi.

Ad allenare Capo Verde dal 2020 un tipo che invece sull'isola ci è nato: Bubista.

Incredibile ma vero, i creoli si sono qualificati al Mondiale del 2026 ma non alla prossima Coppa d'Africa in programma tra dicembre e gennaio. Nella capitale Praia se ne faranno una ragione.