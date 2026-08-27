Fifa, il potere è sotto assedio: l'Europa si rivolta

Scende in campo l’Europa. Oggi a Montecarlo, sorteggio delle coppe dei tre tornei Uefa ma, oltre i pronostici e la sfida ai campioni del Psg, il calcio europeo dichiara ufficialmente guerra alla Fifa, a Gianni Infantino su tutti e prima di tutto. La federcalcio italiana ha annunciato il ritiro del sostegno alla candidatura e alla rielezione del presidente Fifa ma è clamorosa la stessa posizione assunta dalle quattro federazioni britanniche che sono storicamente presenti nell’Ifab, l’organo istituzionale che esamina e decide le regole del calcio, quasi sempre su suggerimento e «ordine» della Fifa. Infantino e la sua orchestra si risvegliano accerchiati, è un chiaro atto di sfida che si realizza alla vigilia del raduno delle 52 federazioni iscritte all’Uefa, è il segnale di allarme per Infantino che, ovviamente non si farà vivo nel Principato ma gode dell’appoggio dell’Argentina; come hanno commentato gli ambienti di Nyon, non c’è sorpresa in tal senso, il comportamento scorretto dei nazionali argentini nell’ultimo mondiale ed i favori ricevuti, sono in perfetta linea con il disegno politico dittatoriale di Infantino. Il sorteggio di Montecarlo sarà, dunque, l’occasione per affrontare il tema, Ceferin è il capo dell’Uefa ma non ha carisma sufficiente per imporsi nel teatro mondiale ma l’appoggio delle federazioni calcistiche più importanti, Italia, Germania, Francia e le britanniche, oltre alle scandinave, è la conferma che quando è troppo è troppo, come hanno titolato la lettera manifesto di accusa, scritta da alcune leggende. Infantino ha superato il limite della decenza politica, all’interno della Fifa si ha conferma del suo assoluto egocentrismo, la solidarietà di Trump ne ha accentuato avidità ed egotismo. Il suo nome sarà il più presente nel sito privilegiato di Montecarlo, i suoi ex sodali hanno infine capito che i giochi della Fifa nulla hanno a che fare con il calcio. La partita è appena incominciata