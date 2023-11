Fiorentina-Juventus, chi gioca e dove vederla in tv

Gli incroci tra i Viola e la Vecchia Signora, specialmente a Firenze, sono sempre partite molto particolari ma il fatto che il posticipo di domenica sera si giochi pochi giorni dopo le devastanti alluvioni che hanno causato danni enormi in ampie zone della Toscana rende questo incrocio ancora più significativo. Le due squadre in campo non potrebbero arrivare in momenti di forma più diversi, con la Fiorentina reduce da due sconfitte dolorose e la Juventus lanciatissima nella rincorsa alla capolista Inter. Vediamo quindi le scelte di Italiano ed Allegri, come si potrebbero schierare le due formazioni e dove seguire Fiorentina-Juventus in televisione o streaming.

Italiano, l’importante è vincere

Dopo un inizio di campionato davvero convincente, la Viola di Vincenzo Italiano è incappata in due stop inaspettati che hanno turbato i delicati equilibri di una piazza sempre complicata come Firenze. Visto che la società viola non nasconde la propria ambizione di tornare a giocare la coppa più bella, quella Champions che all’ombra del Duomo manca dalla stagione 2009/10, l’obiettivo del tecnico non può essere che tornare alla vittoria. Se per convincere il sempre esigente “loggione” del Franchi sarebbe anche necessario esprimere un bel calcio, battere una delle favorite per la corsa allo scudetto in casa darebbe una bella iniezione di entusiasmo ad uno spogliatoio giovane, molto scosso dal gol subito in extremis nel posticipo di lunedì scorso contro la Lazio.

Per tornare a sognare in grande, probabile che Italiano scelga di ignorare la trasferta di giovedì prossimo in Serbia, vista la poca consistenza mostrata dal Čukarički al Franchi per schierare la migliore formazione possibile. Se in porta verrà confermata la prima scelta Terracciano, qualche dubbio in più a centrocampo: il ballottaggio tra Ikoné e Brekalo è ancora lungi dall’essere risolto ma sembra più probabile che sia il primo a prendere il via fin dall’inizio. Mentre il resto della formazione sembra più o meno fatto, la scelta della punta titolare potrebbe trascinarsi fino all’immediata vigilia della partita: al momento sembra favorito il giovane argentino Beltran, con l’incostante Nzola che verrebbe relegato in panchina per l’ennesima volta.

Allegri, obiettivo continuità

A complicare un attimo l’avvicinamento alla sempre delicata trasferta nella città del Giglio, sicuramente saranno stati i risultati delle tre rivali dei bianconeri per la corsa allo scudetto. Se il pesante tonfo casalingo del Milan avrà sicuramente strappato qualche sorriso alla Continassa, le vittorie di Napoli e della capolista Inter hanno reso questa partita ancora più importante per l’undici di Allegri. Il momento di forma è sicuramente positivo, viste le tre vittorie consecutive della Juventus ma per mettere ancora pressione alle altre contendenti dello scudetto servirà necessariamente trovare la continuità e tornare da Firenze con tre punti in saccoccia.

Visto che la Juventus, almeno per questa stagione, non deve preoccuparsi delle coppe europee, difficile che il tecnico livornese azzardi esperimenti o grandi rotazioni. Davanti al titolarissimo Szczesny, la difesa a tre dovrebbe recuperare Bremer, che scenderà in campo con Gatti e Rugani. Al centrocampo, l’unico dubbio è quello legato al ballottaggio tra Miretti e Cambiaso, che potrebbe vedere quest’ultimo prendersi la maglia da titolare. Visto il buon momento e la necessità di migliorare ancora l’affiatamento, a guidare l’attacco sarà la coppia dei due ex viola Chiesa e Vlahovic. Riusciranno a superare l’attenta difesa viola e garantire la vittoria alla Juventus?

Le formazioni probabili

FIORENTINA (4-2-3-1): Terraciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Beltran. Allenatore: Vincenzo Italiano



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vederla in tv

Il posticipo dell’11a giornata del campionato di Serie A si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze a partire dalle 20.45. Come succede per tutte le gare della domenica sera, sarà visibile in esclusiva su DAZN, attraverso l’app disponibile per gran parte delle smart tv. Se, però, non vi fidate della vostra connessione, gli abbonati a Sky o gli utenti Tivùsat potranno sintonizzarsi sul canale 214, dopo aver attivato l’opzione Zona DAZN, per seguire l’incontro tra i viola ed i bianconeri via satellite. Chi è in altre faccende affaccendato ma vuole comunque seguire le imprese dei propri beniamini, invece, potrà installare l’app di DAZN sul proprio smartphone o tablet e vedere la partita in diretta streaming.