“Firmato un contratto a tempo indeterminato”: le nozze di Donnarumma

Gigio Donnarumma e Alessia Elefante sposi: la notizia è rimbalzata in pochissimo tempo sui social dopo il post congiunto che la coppia ha condiviso su Instagram con due foto in cui hanno annunciato il lieto evento.

Una coppia storica

Un post arrivato a sorpresa: nemmeno i bene informati erano al corrente delle imminenti nozze della coppia che sta insieme dal 2016. Con l’ironia che lo contraddistingue e accostando, per un attimo, il mondo del calcio al matrimonio, Donnarumma sul post Instagram ha scritto in inglese “Long-term contract signed”, ovvero “Ho firmato un contratto a tempo indeterminato” con un’emoji che simboleggia la mano e una penna e un’altra quella che ride a crepapelle.

La storia con Alessia

Felici e sorridenti, in una delle foto pubblicate online si vede Alessia indossare un abito bianco non tradizionale con un mazzo di fiori bianchi e, accanto, suo marito Gigio con un completo color tabacco e una maglia bianca a girocollo. Lo sfondo è la sala addobbata e festa dove hanno tenuto (in gran segreto) il ricevimento.

I due, già genitori del piccolo Leo, si sono conosciuti da piccoli a Castellammare di Stabia per poi diventare coppia fissa dal 2016 quando Donnarumma era il portiere del Milan. È stato poi a Parigi che Gigio ha chiesto ad Alessia di diventare sua sposa nel 2024: in quel periodo lui giocava al Paris Saint-German.

La disavventura nel 2023

Uno dei momenti più pericolosi della loro vita è legato sempre alla capitale parigina quando nel 2023 sono stati ostaggio di alcuni ladri entrati nel loro appartamento che sono riusciti a portare via un bottino di circa 500mila euro.

Come se non bastasse, la coppia è stata legata vivendo momenti di choc e angoscia. Dopo la rapina e una volta che i banditi si sono dati alla fuga, Donnarumma è riuscito a recarsi in un hotel vicino l’abitazione per chiedere aiuto.