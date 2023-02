Follia in Psv-Siviglia: un tifoso aggredisce il portiere (che reagisce e lo stende)

Momenti di paura nel finale di Psv Eindhoven-Siviglia, sfida vinta 2-0 dagli olandesi ma eliminati nel playoff di Europa League dopo lo 0-3 dell'andata in Spagna. Un tifoso olandese entra in campo e cerca di aggredire il portiere Marko Dmitrovic.

Grande lucidità e reattività dell'estremo difensore ospite, che immobilizza l'invasore e favorisce l'intervento degli steward. Il tifoso, portato subito via dalle forze dell'ordine, adesso rischia una pena davvero esemplare "il divieto di ingresso" allo stadio per tutta la vita.

At full-time a PSV fan ran on the pitch and tried to attack Sevilla keeper Marko Dmitrović.



Dmitrovic threw him to the floor and held him down until the stewards came on.pic.twitter.com/CDxRwkZKDg — Footy Accumulators (@FootyAccums) February 23, 2023

La ricostruzione

È successo tutto nei minuti finali della partita, quando le speranze di rimonta del Psv si erano ormai affievolite. Doveva essere una trasferta tranquilla per il Siviglia dopo il 3-0 dell'andata contro il Psv. La squadra di Jorge Sampaoli ha avuto non poche difficoltà però al Philips Stadion contro la squadra allenata da Ruud van Nistelrooy che ha cercato l'incredibile rimonta.

I padroni di casa ci hanno provato prima con de Jong al 77' poi, in pieno recupero, è arrivato il 2-0 di Fabio Silva. Il tempo era ormai scaduto per sognare il clamoroso 3-0 e portare la partita ai supplementari. L'episodio del match, però, è arrivato al 92', quando un tifoso dei padroni di casa è entrato in campo per colpire il portiere.

A quel punto il grande protagonista è stato proprio il portiere Dmitrovic, che è riuscito a bloccare l'invasore di campo, afferrando il ragazzo incappucciato e immobilizzandolo prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Le immagini hanno fatto il giro delle televisioni e sono velocemente diventate virali sui social. L’arbitro italiano Daniele Orsato ha fermato la partita, quando mancavano tre minuti alla fine, mentre i calciatori del Siviglia erano corsi in area di rigore per provare a dividere i due. Il tifoso è stato portato via dalle forze dell’ordine, e con molta probabilità verrà bandito a vita da tutti gli stadi.