Fonseca è il nuovo allenatore del Milan: firmato un contratto triennale

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore del Milan. La conferma ufficiale arriva in conferenza stampa da Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird. Dopo l'annuncio dell'ex campione svedese è arrivato anche il comunicato ufficiale del club rossonero.

Il tecnico portoghese ha firmato un contratto triennale. I rossoneri tornano così a ingaggiare un allenatore straniero a distanza di 9 anni dall'ultimo precedente che risale all'estate 2015, quando decisero di puntare su Sinisa Mihajlovic. Una scelta avvenuta dopo un lungo casting e accolta con scetticismo dai tifosi, che avrebbero preferito Antonio Conte, poi finito al Napoli o Roberto De Zerbi, rimasto libero dopo l'addio al Brighton. Immediate le prime parole di Fonseca da tecnico rossonero, pubblicate dai social: "Un onore, un orgoglio, una responsabilità. Forza Milan!".

La carriera

Per il 51enne tecnico portoghese sarà la seconda esperienza in Italia dopo il biennio alla Roma (2019-21), concluso con un bilancio di un quinto e un settimo posto. Prima dell'arrivo in giallorosso, Fonseca aveva guidato, fra gli altri, il Pacos Ferreira ottenendo a sorpresa la terza piazza finale nella stagione 2012-13. Un risultato che gli era valso la chiamata del Porto, salvo poi essere esonerato dopo pochi mesi.

Rilanciatosi al Braga, con cui conquista la coppa nazionale, guiderà per tre anni lo Shakthar Donetsk, centrando in ciascuna stagione l'accoppiata campionato-coppa. Dopo la Roma l'avventura in Ligue 1 col Lille, quinto posto alla prima stagione e quarto in quella che si è appena conclusa con tanto di qualificazione ai preliminari di Champions. Adesso il compito di raccogliere l'eredità di Stefano Pioli.

Come sarà il Milan di Fonseca

Dal punto di vista tattico, in realtà, non dovrebbe cambiare molto rispetto all'ultimo Milan di Pioli. Il modulo preferito da Fonseca infatti è il 4-2-3-1, ma il portoghese preferisce schierare i due esterni con piede invertito. Predilige il possesso palla e il calcio offensivo. Ama lavorare con un mix tra calciatori giovani ed elementi più esperti. Insomma il profilo ideale per il club rossonero. Tutto in attesa del mercato, dove il Milan dovrà trovare soprattutto l'erede di Olivier Giroud.

Il favorito in tal senso al momento è Joshua Zirkzee, che può liberarsi dal Bologna pagando la clausola da 40 milioni di euro.Inoltre è possibile ipotizzare un maggiore utilizzo di Samu Chukwueze con Christian Pulisic che verrebbe schierato nel ruolo di trequartista. La possibilità di nuovi innesti negli altri reparti dipenderà ovviamente delle possibili uscite. In tal senso da monitorare in particolare le posizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez, per i quali non mancano rischieste da parte di molti top club.

"Fonseca scelta giusta, ecco perché no a Conte"

Prima conferenza stampa da dirigente del Milan per Ibrahimovic. L'ex campione svedese ha motivato così la scelta di Fonseca: "Abbiamo studiato molto l'identità e l'approccio al gioco di Fonseca. Quando ci abbiamo parlato faccia a faccia ci ha convinto la sua ambizione e la sua voglia di vincere. Al Milan c'è un allenatore, non un manager. Conte, con tutto il rispetto per un grande allenatore come lui, non era quello che cercavamo".