Germania e Olanda a casa, vanno avanti Paraguay e Marocco

Il calcio europeo perde due pezzi da novanta: Germania e Olanda eliminate dai Mondiali, entrambe ai calci di rigore. I tedeschi vanno a casa per mano del Paraguay (4-3), l'Olanda invece viene eliminata dal Marocco (3-2). In Germania è già iniziato il processo al ct Nagelsmann e ai "senatori". Emozioni forti in Olanda-Marocco: Gakpo segna e dedica il gol al figlio perso, ricevendo gli abbracci anche dagli avversari.

Germania-Paraguay

La gara, disputata a Boston, si è aperta con il vantaggio sudamericano firmato da Enciso al 42’ del primo tempo. Nella ripresa la Germania reagisce e trovan il pareggio al 9’ con Havertz, fissando l’1-1 che non cambia più né nei tempi regolamentari né nei supplementari. I calci di rigore regalano al Paraguay una vittoria per certi versi insperata, accedendo agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente tra Francia e Svezia. Il presidente del Paraguay Santiago Peña ha proclamato per oggi la festa nazionale per consentire alla popolazione di celebrare il risultato.

Olanda-Marocco

L'Olanda prima si emoziona grazie al gol del di Gapko al 72', che si commuove per la perdita nei giorni scorsi del figlio che la compagna aspettava. Diop firma il pareggio nei minuti di recupero (91’) e riapre completamente la partita. Nessuno riesce a sbloccare la gara nei trenta minuti dei tempi supplementari e così si va ai rigori. Cinque errori e cinque gol, tre quelli del Marocco contro i due dell'Olanda, costretta a salutare i Mondiali.

Continua la corsa del Marocco, con il portiere Bounou, decisivo con la parata sul rigore di Summerville, che riporta alla memoria l'impresa con la Spagna agli ottavi in Qatar, sempre ai rigori, con il capitanoche elogia la forza mentale della sua squadra: "Sono molto orgoglioso di quello che abbiamo fatto".