Il Como non si ferma più: Parma sconfitto 2-1, Lariani a due punti dal primato in classifica

Sinfonia Como. Al debuto tra le mura amiche, lo stadio “Sinigaglia”, dopo le prime tre gare in trasferta, la formazione allenata da Fabregas supera anche l’ostacolo Parma vincendo 2-1 con le reti di Ramòn e Kaiki, un gol per tempo, mentre gli emiliani vanno in rete a tempo scaduto con Romeo. I Lariani sono attualmente al secondo posto in classifica con 10 punti (come la Lazio) e dietro soltanto alla Roma di mister Gasperini (a punteggio pieno con 12 punti). Il Como è alla quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Male il Parma anche se ha tentato il tutto per tutto nel secondo ma il gol è arrivato troppo tardi per sperare in un rimonta.

Il dominio dei comaschi

La vera novità della formazione di Fabregas è il portiere: debutta Sanchez al posto di Butez, con lo spagnolo che è arrivato quasi in chiusura di calciomercato dal Chelsea. La gara si sblocca al 23’ con il gol di Ramòn dopo un altro splendido assist di Nico Paz: lo spagnolo deve solo appoggiare la palla in rete, 1-0. Nei primi venti minuti è stato un dominio dei padroni di casa che sono stati pericolosi con Kean, Yan Couto e Nico Paz. Il primo squillo del Parma arriva al 31’ con un colpo di testa di Diego Carlos ma la palla finisce fuori. C’è una sola squadra in campo ma al primo minuto di recupero sfiora il pareggio la squadra ospite con un colpo di testa di Lontani.

Arriva la quarta vittoria di fila per il Como

Il Parma prova a scuotersi e inizia il secondo tempo con un piglio diverso anche se il pallino del gioco è sempre dei padroni di casa. Sono gli emiliani, però, vicinissimi al gol del pari al 66’ con Romero che colpisce il palo, brivido per i lariani. Il tempo avanza, il punteggio rimane sempre con un vantaggio esiguo per il Como che prova a chiudere la gara al 73’ con Jesus Rodriguez che scaglia un tiro dal limite dell’area, pallone che finisce in corner. Due minuti dopo ci prova Kaiki che, in area di rigore prova il colpo sotto ma il pallone va fuori di poco. Al minuto 82’, alla prima da titolare in Serie A, chiude la gara Kaiki che porta il Como 2-0: azione insistita in area di rigore, gran palla di Ricci, Corvi è bravo a respingere due assalti ma nulla può la terza volta. C’è un’altra prima volta, quella di Romero che al 91’ accorcia le distanze per il Parma, 2-1.

Formazioni e marcatori

Como (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Ramòn, Kempf, Kaiki; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Kean. A disp.: Smolcic, Valle, Goldaniga, Kambwala, Dossena, Chalobah, Lahdo, Liberali, Milla, Ricci, Caqueret, Rodriguez, Douvikas, Vigorito, Butez. All. Fabregas

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, D.Carlos, Troilo, Britschgi, Sierro, Keita, Valeri, Touré, Lontani, Elphege. A disp.: Valenti, Drobnic, Carboni, Ndiaye, Konate, Ordonez, Cremaschi, Fabbian, Bernabè, De Martis, Almqvist, Frigan, Romero, Ghidotti, Daffara. All. Cuesta.

Reti: J.Ramòn 23’, Kaiki 83’, Romero 91’