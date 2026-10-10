Il Napoli torna alla vittoria: De Bruyne e Lang stendono il Frosinone

Il Napoli sfrutta il turno casalingo e supera 3-0 il Frosinone, rivelazione del campionato, al Maradona. Vittoria importante per la squadra di Allegri, che sale a 10 punti in classifica e prova ad avvicinarsi alle posizioni di testa. Dopo un inizio equilibrato gli azzurri sbloccano il match al 29’ grazie ad un rigore trasformato da De Bruyne. Si tratta dell’episodio chiave del match. L’arbitro Feliciani concede un rigore dubbio per fallo su Hojlund. Va prima sul dischetto il danese, para Palmisani, che però parte in anticipo. Si ripete l’esecuzione, poi trasformata da De Bruyne. Il Napoli raddoppia al 32’ con un facile tap-in di Lang. Nella ripresa la squadra di Allegri controlla bene la partita. Il Frosinone ci prova senza provare grossi pericoli. Si rivede anche McTominay. Proprio allo scadere è ancora De Bruyne a segnare il terzo gol. Prossimo impegno martedì in Champions in trasferta a Villareal, sabato in campionato ancora fuori casa contro il Venezia.

La partita

Il Napoli parte con grande aggressività e va subito vicino al gol. Al 4’ Hojlund anticipa tutti sul primo palo e centra il legno a Palmisani battuto. Il Frosinone gioca senza timori, puntando sulla velocità delle ali Kvernadze e Ghedjemis. I ritmi sono molto elevati con tanti capovolgimenti di fronte. Il match cambia al 26’. Corpo a corpo tra Cittadini e Hjlund, l’arbitro Feliciani concede un rigore molto dubbio, poi confermato al Var. Si incarica della battuta Hojlund, Palmisani para. Si ripete perché il portiere del Frosinone parte in anticipo. Stavolta si incarica della battuta De Bruyne, che spiazza Palmisani. Sbloccato il risultato il Napoli gioca in maniera più sciolta mentre i ciociari perdono man mano sicurezza. Al 32’ bella azione corale del Napoli, Di Lorenzo conclude in area, poi Lang è il più lesto a raccogliere la ribattuta di Palmisani. Al 41’ assolo di Neres, che ci prova da fuori area. Il pallone non va molto lontano dal palo. La prima frazione si chiude con il Napoli in vantaggio 2-0. Subito un cambio per Alvini, entra Terzic al posto di Masini. Al 52’ si vede ancora Neres, che combina con Lang e va alla conclusione, colpendo l’esterno della rete. Il Frosinone prova a spingere ma manca di lucidità nell’ultimo passaggio. Al 68’ ci prova Schmidt, si fa trovare pronto Meret. Comincia la girandola dei cambi. Torna in campo McTominay. Proprio lo scozzese impegna Palmisani al 74’. Il resto dei minuti sono di pura gestione per il Napoli. Al 94’ Giovane entra in area e mette in mezzo per De Bruyne,che da due passi mette a segno la sua doppietta personale. Ora il Maradona può fare festa.

Il tabellino

NAPOLI (3-4-3) -Meret; Marin, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, De Bruyne, Lobotka (72’ Gilmour), Spinazzola (82’ Politano); Neres (62’ McTominay), Hojlund (61’ Lucca), Lang (71’ Giovane). Allenatore: Massimiliano Allegri

FROSINONE (4-2-3-1) - Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia (76’ Cichella); Calò, Masini (46’ Terzic); Ghedjemis (63’ Fini), Schmid (83’ Zerbin), Raimondo (64’ Bobcek), Kvernadze. Allenatore: Massimiliano Alvini

Marcatori: De Bruyne (N) 29’ (rigore) e 94’, Lang (N) 32’

Ammoniti: Rrahmani (N), Badiashile (N)

Arbitro: Ermanno Feliciani (Teramo)