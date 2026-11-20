Domani riparte il campionato di serie A con infermerie piene e anche, altra faccia della medaglia, il recupero di alcuni giocatori importanti. Ma le prime 110 partite hanno regalato la riscoperta del piacere del gol, conseguenza anche del minor numero di 0-0 (il risultato perfetto secondo Brera, finora appena due) nella storia del torneo a girone unico, il ritorno degli attaccanti in vetta alla classifica marcatori - ben sei nelle prime sei posizioni -, e gare con un tempo effettivo più lungo in media di cinque minuti grazie alle nuove regole arbitrali (spezzare il ritmo del non-gioco, ridurre le perdite di tempo ed eliminare le interruzioni inutili).

Il bilancio parziale della serie A parla di 342 reti segnate (media 3,11 a partita, roba da tornei di oltre 70 anni fa), addirittura 98 in più rispetto alla passata stagione - il dato più basso dell’ultimo decennio -, e appena 13 in meno dell’annata più prolifica (2020-21, quella successiva al Covid, quindi un numero «drogato» dallo stravolgimento di tempi e modi di preparazione). Quasi il 10 per cento (34) delle reti segnate portano poi la firma di calciatori Under 21. Il migliore - 5 centri - è il milanista Cisse, appena sbarcato alla corte di Mancini.

È in atto quindi una vera e propria rivoluzione tattica: la nostra arte del saper difendere - si vede anche in azzurro - sta venendo meno, anche per l’assenza di giocatori di retroguardia di buon livello. Nel torneo scorso, all’11ª giornata, gli 0-0 erano già 17, uno in più della somma degli altri Top 5 campionati d’Europa e già le difese non erano così «immacolate». Di contro c’è un gioco di matrice più europea: la maggior parte delle squadre scende in campo con baricentri più alti e un’aggressione immediata e si può notare pure una netta diminuzione della ricerca del contatto in area da parte degli attaccanti. E la squadra che segna più di tutte, la Roma, è passata da 12 a ben 31 gol realizzati.

Solo in Bundesliga si registra una media più alta: 3,46 a partita e 280 gol con sei 0-0 (ma il torneo tedesco ha 18 squadre e finora si sono giocati solo 72 incontri). Il numero di reti è invece appena superiore nella Liga (344 ma con 119 gare disputate e quindi una media di 2,89) dove però si sono registrati ben 12 0-0. Anche Premier e Ligue 1 vantano sei 0-0 e medie realizzative più basse (2,73 in Inghilterra dopo 100 gare, 2,91 in Francia dopo 90).