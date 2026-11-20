C’è un’Italia del calcio che da oggi gioca per un titolo Mondiale. Gioca proprio per provare a vincerlo, non solo per partecipare. È l’Under 18 di Daniele Franceschini, che a giugno ha vinto il campionato europeo e che alle 16 ora italiana debutta a Doha nel Mondiale Under 17. In scala, Franceschini (già centrocampista fra le altre di Chievo e Sampdoria) prova a fare quello che nel 2022 non è riuscito a Mancini.

Nessun errore: è il Mondiale Under 17 ma noi giochiamo con l’Under 18 perché si tratta del gruppo di ragazzi che ha fatto il percorso di qualificazione, tutti evidentemente in età regolamentare. Dei 21 convocati, 2 sono nati nel 2010, gli altri nel 2009, compreso il più talentuoso fra tutti, il comasco Cassano, reso celebre dalla recente chiamata nella nazionale maggiore.

Il Mondiale è cominciato ieri, la solita abbuffata di partite, 12 gironi, 48 squadre, 3 giornate e poi l’eliminazione diretta. Finale il 13 dicembre. Manco a dirlo, occhio a Francia, Spagna, Argentina e Portogallo, campione in carica. È il secondo dei 5 Mondiali Under 17 consecutivi che Infantino ha assegnato al Qatar. Un anno fa, l’Italia allora allenata da Favo (ora alla guida dell’Under 19) fu terza, battuta in semifinale dall’Austria e poi vincitrice ai rigori del Brasile nella finalina. Fra gli azzurri c’erano anche Samuele Inacio e Simone Lontani, che nel frattempo un bel po’ di strada l’hanno fatta.

L’avversario di oggi è la Giamaica, prima assoluta a livello maschile fra le due nazionali. Partita visibile in streaming fra Dazn e Rai Play. Tutti i principali club del mondo sono però rappresentati sul posto, è da manifestazioni come questa che si pescano i campioni di domani, a saperli vedere (e riuscire a comprarli).

Di giovani e non solo ha parlato, a Milano, anche Gianfranco Zola, vicepresidente della Lega di Serie C e ispiratore di una riforma elogiata da entrambi i concorrenti alla carica di numero 1 federale. «Siamo contenti per i numeri dei giovani utilizzati, ora vogliamo che cresca anche la qualità», dice a proposito del campionato di C, appena investito dal ciclone Ronaldinho. «Sono rimasto sorpreso, ma, con rispetto parlando, la mission della Serie C è un’altra».