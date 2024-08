"Imbarazzante". Gli insulti a Cristian Totti per il suo peso all'esordio con l'Olbia

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe dovuto un esordio memorabile per Cristian Totti, il figlio di Francesco Totti e Ilary Blasi. E invece il suo debutto in Serie D con la maglia dell'Olbia si è trasformato in un incubo social. Come anticipa Il Messaggero, il giovane centrocampista è finito nel mirino degli hater per il suo aspetto aspetto fisico. Un attacco mediatico, quello nei confronti del 19enne, caratterizzato da gravissimi episodi di body shaming.

L'esordio di Cristian Totti

I fatti risalgono allo scorso 25 agosto. Cristian Totti fa il suo esordio nel secondo tempo del match di Coppia Italia tra Olbia e Ilvamaddalena, che si conclude con un pareggio. Un frame della partita viene riproposto sulla pagina Instagram di Sport Italia che segnala il debutto del giovane e talentuoso calciatore: " Dopo il percorso alle giovanili della Roma, il figlio di Francesco Totti ha esordito in Serie D con l'Olbia in occasione del match di Coppa Italia contro l'Ilvalmaddalena ", recita il post a corredo del video. Apriti cielo.

Gli insulti

In men che non si dica, Cristian Totti viene raggiunto da una bordata di insulti e critiche pesantissime. A far discutere non è tanto la sua prestazione calcistica, ma l'aspetto fisico. Secondo alcuni, infatti, il peso del ragazzo non sarebbe conforme agli standard dei professionisti. " Con quel fisico neanche in terza categoria potrebbe giocare ", recita uno dei commenti. Un altro utente rincara la dose: " Sembra una polpetta, non si riesce a muovere ". E ancora: " Ma si è mangiato il padre? ".

La difesa

Ad ogni modo, non sono mancati gli interventi in difesa del giovane Totti. " Vi sembra questo il modo di rivolgersi a un ragazzino? Perché mettere alla berlina questo ragazzo? ", ha osservato un utente.

È giovane, lasciatelo stare

", gli fa da eco un altro. Al momento, né il diretto interessato né i familiari, hanno replicato al gravissimo episodio di body shaming. Come si dice in certi casi, la miglior risposta è il silenzio.