Inter-Atalanta, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Incuneata tra la gioia dell’Olimpico e la potenziale apoteosi di Istanbul, l’Inter sarà chiamata a chiudere i conti con la corsa alla Champions della prossima stagione. Gli uomini di Inzaghi, però, avranno di fronte un’avversaria diretta che non ha alcuna intenzione di mollare il colpo: l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi si presenteranno a San Siro sabato alle 20.45 con una sola missione in testa: strappare il bottino pieno ai nerazzurri, cui invece basterebbe un pareggio per avere la certezza di finire la stagione almeno al quarto posto. Partita niente affatto scontata tra due squadre che arrivano a questo punto della stagione con stati d’animo del tutto diversi. Vediamo quindi quali potrebbero essere le scelte degli allenatori e dove seguire questa partita in diretta tv o streaming.

Come giocherà l'Inter

Il compito del tecnico dell’Inter è di quelli che vorresti sempre avere: tenere a bada l’entusiasmo di un gruppo che ha appena vinto una finale non semplice come quella di Coppa Italia contro la Fiorentina. Per la sfida con la Dea, però, Inzaghi dovrà fare a meno di Mkhitaryan, ancora fermo per problemi muscolari e di Gagliardini, squalificato per il rosso rimediato in quel di Napoli. In quanto alla mediana, quindi, toccherà riproporre il trio che ha fatto bene contro i Viola all’Olimpico: Barella, Brozovic e Calhanoglu.

Visto che con la Fiorentina non ha sfigurato, possibile prima partenza da titolare per l’ex di giornata, Robin Gosens: sulla destra, invece, difficile che Dumfries non venga confermato. Qualche cambio in avanti, dove Edin Dzeko avrà un turno di riposo: vista anche l’indisponibilità di Correa, spazio alla LuLa, con l’argentino che avrebbe una gran voglia di ripetersi anche in campionato. Almeno in difesa, squadra che vince non si cambia: confermati quindi Darmian, Acerbi e Bastoni. Come previsto, invece, in porta tornerà Onana al posto del portiere di coppa Handanovic.

Come giocherà l'Atalanta

Se Inzaghi ride, Gasperini ha un compito parecchio più complicato tra le mani. Tra assenze, dubbi tecnici e pretattica, non sarà semplice capire come scenderà in campo la Dea. Primo grosso dubbio in avanti, dove il tecnico bergamasco sarebbe indeciso tra lasciare Hojlund da solo o affiancarlo al ritrovato Lookman, che però non potrebbe essere al massimo. Metterli in campo entrambi vorrebbe dire passare al 3-4-1-2, con Pasalic sulla tre quarti pronto ad alimentare le punte.

In questo caso, la linea di centrocampo vedrebbe scendere in campo Zappacosta, De Roon, Koopmeiners e Maehle ma, anche in questo caso ci sono parecchi dubbi su chi prenderà il via al Meazza. Gasperini, per ora, preferisce tenere le carte ben strette al petto. Molti meno dubbi per quanto l’assetto difensivo dell’Atalanta: a proteggere la porta di Sportiello dovrebbero essere Toloi, Sjimsiti e Scalvini. Una cosa è certa: i bergamaschi le proveranno tutte per complicare il periodo d’oro dell’Inter e continuare la difficile rincorsa all’Europa che conta.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. Allenatore: Simone Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Lookman, Hojlund. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Arbitro: Daniele Orsato (Venezia)

Dove seguirla in tv

Inter-Atalanta, anticipo della 37a giornata della Serie A prenderà il via sabato alle 20.45 allo Stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. Come le altre gare del sabato sera, fa parte del pacchetto di partite disponibili anche su Sky, dando quindi agli abbonati la possibilità di seguire la gara senza preoccuparsi della stabilità della vostra connessione. I canali di riferimento saranno quindi Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Chi ha attivato l’opzione specifica, potrà anche seguire la telecronaca di DAZN sul canale 214. Vista l’importanza della partita per la corsa alla Champions, Sky si affiderà ad Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani; DAZN, invece, avrà una delle coppie top, quella composta da Stefano Borghi ed Andrea Stramaccioni.

Se avete qualcos’altro da fare e non potete godervi la partita spaparanzati sul divano, nessun problema. Sia Sky che DAZN offriranno la diretta streaming tramite le proprie app, che potrete installare su smartphone o tablet. Oltre a SkyGo, anche NOW TV avrà questa gara che potrebbe essere determinante per la prossima stagione. La testa sarà sicuramente già ad Istanbul, ma l’Inter prima di sognare in grande dovrà sistemare i conti con questo campionato. Staccare il biglietto già da stasera potrebbe consentire un robusto turnover nel prossimo weekend. Vedremo se l’Atalanta ne avrà abbastanza per rovinargli la festa.