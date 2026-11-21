L’ultima volta c’era Spalletti, precario come oggi. Adesso alla Juventus, allora all’Inter. Da lì a poche settimane, a Milano sarebbe arrivato Marotta. E in primavera Conte. Era l’11 novembre del 2018, 8 anni fa. Da allora, l’Atalanta non ha più battuto l’Inter, 17 partite senza vittorie, coppe comprese (2). Non solo una questione fra allenatori, anche se fra Gasp e Inzaghi il disavanzo è clamoroso (subito 2 pari, poi 8 vittorie di fila per l’Inter). Imbattuti anche Conte e Chivu, così come senza vittorie è rimasto anche Palladino (Juric fu esonerato prima di affrontare l’Inter), che però almeno un merito ce l’ha e sta in quel punto strappato lo scorso marzo a San Siro (1-1), il primo dopo più di 4 anni.

Giocassero i numeri, domani non ci sarebbe partita. Però si sa, ogni volta è un’altra storia, soprattutto dopo due settimane di sosta e prima delle coppe. Per una volta, almeno, sia l’Inter sia l’Atalanta non hanno pagato tributi alle nazionali in giro per il mondo, anzi la pausa è servita a Chivu come a Sarri per recuperare qualche giocatore. In più, dopo il forfait a inizio ritiro con la Francia, l’Inter si ritrova Thuram più fresco di come l’aveva avuto contro il Como, nella nona (su 9) partita consecutiva giocata fra ottobre e novembre.

L’agenda di Chivu resta fitta, visto che i calendari sommano insieme altre 9 partite in un mese esatto, fino al 22 dicembre, quando contro la Lazio a San Siro, i nerazzurri, vincitori di campionato e coppa Italia, contenderanno alla Lazio (finalista in coppa) il primo titolo di stagione, la supercoppa di Lega, quest’anno rientrata a casa e assegnata in una sola sfida, visto che in Arabia Saudita si sarebbe dovuta disputare la Coppa d’Asia, poi posticipata per la guerra nella regione.

Ed è pensando anche alle prossime partite, su tutte già quella di mercoledì in Champions contro lo Stoccarda, a San Siro, che Chivu medita di confermare Esposito e Thuram in attacco contro l’Atalanta, lasciando al rientrante Lautaro uno spazio nel secondo tempo