Inter su Palestra ma stuzzica Cancelo. Il Diavolo vede Gatti però la Juve...

L'arrivo del 2026 porta in dote anche l'apertura della sessione invernale di calciomercato. Mai come quest'anno si preannuncia ricca di affari e operazioni, visto che tutte le big sono alla ricerca, per motivi diversi, di rinforzi.

Partiamo, in rigoroso ordine di classifica, dall'Inter di Chivu, che vorrebbe trovare nella calza della Befana un esterno destro e un centrale difensivo. Potendo spendere 60-70 milioni senza batter ciglio, la sensazione è che i dirigenti nerazzurri porterebbero a casa per la fascia l'enfant prodige Marco Palestra (servono però 40 milioni) e dietro uno tra Tarik Muharemovic (Sassuolo) e Mario Gila (Lazio). Se però dovesse restare De Vrij fino a giugno (è in scadenza), a quel punto Marotta e Ausilio per la retroguardia potrebbero arrangiarsi con quelli che hanno e trovare un'occasione per il ruolo di laterale destro. Stuzzica in tal senso il prestito semestrale di Cancelo, che vuole lasciare l'Al Hilal per tornare in Europa. Serve però che gli arabi paghino un grossa fetta dell'ingaggio: sarà disposto Simone Inzaghi a fare un favore alla sua ex squadra? Vedremo.

Da una sponda all'altra del Naviglio, dove Allegri chiede un centrale per puntellare la retroguardia. Il preferito di Max sarebbe Federico Gatti della Juve che proprio l'allenatore livornese lanciò in bianconero. Peccato che la Signora ci senta poco su questa cessione, a meno di offerte da 20-25 milioni. Soluzione questa sgradita al Milan che punta a un prestito con diritto di riscatto o al limite sarebbe disposto a fare uno scambio con De Winter. E così il Diavolo alla fine potrebbe ripiegare su qualche esubero straniero a condizioni di saldo, come già accaduto in avanti con Fullkrug.

Spalletti invece per alzare il livello della sua Juve vorrebbe tre regali: un terzino destro, un regista e un centravanti. L'ideale per la Signora sarebbe Tonali, ma il Newcastle lo valuta 100 milioni: impossibile trattare a queste condizioni. E così Frattesi in prestito oneroso può diventare la strada da seguire per la mediana; mentre davanti un Lucca per 6 mesi potrebbe dare fisicità al reparto in attesa del ritorno di Vlahovic. Infine ieri si è dimesso Enzo Maresca dal Chelsea per visioni divergenti sui piani del club e i programmi della campagna acquisti di gennaio. Il tecnico campano lascia i Blues a soli 6 mesi di distanza dal trionfo al Mondiale per Club.

La sensazione è che però non sia destinato a restare a lungo a spasso: a lui pensa, infatti, il Manchester City per il post Pep Guardiola, che dopo 10 anni potrebbe dire addio in estate alla società dello sceicco Al Mansour.