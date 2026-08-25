Juve, ansia Yildiz. E Spalletti stona

Ci sono uomini di calcio, dirigenti, allenatori, giocatori che accusano la stampa di inventare frasi e situazioni. Ci sono poi uomini di calcio, nel caso un allenatore il quale non può rifugiarsi dietro l’alibi dell’equivoco: Luciano Spalletti ha detto su Kolo Muani, al termine della partita di Frosinone, queste parole: «Ce lo siamo andati a prendere, lo abbiamo coccolato e sappiamo quale è il suo valore ma si deve rendere conto che è due anni che non gioca e un motivo ci sarà. A volte si crede di essere di un livello eccezionale e poi invece hai lasciato qualcosa da parte e lo devi andare a riprendere. Kolo sa tener palla, è forte ma queste sono partite in cui c’è bisogno che porti a casa dei gol». Giusto, sacrosanto se tali considerazioni fossero state fatte nello spogliatoio o in una riunione con i dirigenti. Ma uscire pubblicamente con una accusa significa smontare l’investimento affrontato dal club, demotivare e non stimolare il calciatore, non risolvere il problema perché se si conosce il valore di Kolo Muani si deve anche sapere che sarà pagato 38 milioni in 4 esercizi, più 3,2 di oneri accessori e 12 di premi, il francese ha avuto la sua stagione d’oro tre anni fa con l’Eintracht di Francoforte, segnando 23 gol su 46 presenze ma da allora il suo rendimento è sceso anche se, nel semestre juventino, arrivò a realizzare 10 reti in 22 presenze. Inopportuno ed inelegante, dunque, il commento di Spalletti che meriterebbe per questo una delle etichette dei vini che produce nella sua azienda agricola la Rimessa: Rosso Diretto.

Post scriptum: si aggiunge a questo il caso Yildiz, il rischio di un intervento chirurgico rinviato prima del mondiale che ora potrebbe lasciar fuori il turco per due mesi.