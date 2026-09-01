Juve: c’è Woltemade, esce Cabal

La Juve (ieri operato Yildiz, rientrerà a fine novembre) fa shopping in Premier: è in arrivo in prestito oneroso (5 milioni) Woltemade dal Newcastle. Preso anche Sarr (Tottenham) in prestito con obbligo di riscatto al 50% delle presenze e in caso di qualificazione almeno all’Europa League 27/28. Affare da 30 milioni mentre per la fascia sinistra si guarda in casa Lione: idea Tagliafico. In uscita David, che approda in prestito con diritto di riscatto all’Atletico Madrid. Bagagli pronti pure per Cabal destinazione Atalanta, che nel frattempo ha strappato l’esterno d’attacco Rowe al Bologna per 40 milioni. Il Como ingaggia Kean dalla Fiorentina, che si consola con Beto (Everton) e Gnonto (Leeds). Oggi la firma di Pio Esposito sul rinnovo fino al 2031 con l’Inter, la Lazio ci prova per lo svincolato Icardi: offerto un biennale.