Juve e Milan, ultimi giorni tutti all'assalto

Nonostante siano entrambe in cima alla classifica a punteggio pieno, Juventus e Milan si affidano alle ultime ore di mercato per rinforzare le rispettive rose. D’altronde sia Spalletti sia Amorim continuano a invocare rinforzi. Ben tre quelli chiesti dal tecnico bianconero, che vuole un terzino sinistro (sondato il terreno per Tagliafico del Lione), un mediano (assalto a Sarr del Tottenham dopo che è sfumato Kessie: si lavora al prestito con obbligo di riscatto per 30 milioni complessivi in caso di qualificazione Champions e al raggiungimento del 50% delle presenze) e un centravanti (il sogno rimane Sorloth dell’Atletico Madrid, dove può finire David). Lavori in corso. Intanto Zhegrova può prendere la via dell’Arabia, dove piace all’Al Ittihad; mentre Koopmeiners alla fine potrebbe anche restare in maglia juventina. Il Milan, invece, ha chiuso l’acquisto dell’esterno offensivo Hutchinson dal Nottingham Forest in prestito oneroso (4,2 milioni) con diritto di riscatto: oggi visite mediche e firme di rito. E non finisce qui: potrebbe sbarcare in rossonero pure un difensore centrale. Piacciono Morato (Nottingham Forest), Inacio (Sporting) e Yoro (Manchester United). Al passo d’addio Gimenez (va al Porto in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni) e Fofana (conteso da Galatasaray, Lille e Betis). Sfuma il sogno Gabriel Jesus per il Napoli: l’attaccante brasiliano lascia l’Arsenal e approda al Barcellona per 10 milioni più bonus. Ora gli azzurri sperano in Woltemade (Newcastle) come possibile colpo last minute. A proposito di attaccanti: la Lazio è vicina a Gudmundsson dalla Fiorentina, che prende Nijie (Torino) e tratta Beto (Everton) viste le difficoltà per arrivare alla prima scelta Zirkzee (in uscita dal Manchester United e sempre nei pensieri di Massara per la Juve). Capitolo svincolati: El Shaarawy verso il Genoa; mentre il Cagliari ingaggia Gagliardini. Oggi il rinnovo di Pio Esposito con l’Inter fino al 2031. Infine ufficiale Balerdi (Marsiglia) alla Roma.