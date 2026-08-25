Juventus su Mateta e Sorloth

A 8 giorni dallo stop alle trattative attesi vari colpi last minute. Attivissima la Juve: Spalletti vuole un centravanti-boa e ha espresso gradimento per uno tra Mateta (C.Palace) e Sorloth (A.Madrid); mentre il dt Massara punta su Zirkzee (Man United) che piace a Lucio ma non incarna la prima punta forte di testa e che attacca la profondità richiesta dal tecnico. A centrocampo resta viva la pista Kessie. Da un ex rossonero all’altro: il ritorno di Brahim Diaz (Real Madrid) è il sogno del Milan.

Leao rimane in uscita: occhio al Galatasaray dopo il no ai club arabi. La Roma prende il difensore Oosterwolde dal Fenerbahce; mentre Kean (Fiorentina) spinge per andare al Como (affare da 40 milioni). Infine Seba Esposito (Cagliari) è conteso da Napoli e Toro; Rowe (Bologna) verso l’Atalanta.