La Roma schianta 5-2 l’Udinese e si avvicina a Inter e Lazio

Quando è in giornata, la Roma del Gasp gioca un calcio davvero spettacolare. I giallorossi tornano a casa da Udine con tre punti, il miglior attacco della Serie A e il fiato sul collo delle capoliste. I capitolini aprono le marcature dopo dieci minuti con Cristante, approfittando dello sbandamento dei padroni di casa per chiudere i conti in 27 minuti. Le reti di Rodrigo Mora, del solito Malen e il colpo di testa di N’Dicka mettono il risultato al sicuro, complicando ulteriormente la posizione di Runjaic. Nella ripresa la Roma pensa alla trasferta di Champions e lascia troppo campo ai friulani, che accorciano le distanze con l’ex Zaniolo ed il giovane Palma. Quando la rimonta diventa impossibile, la rete di Ghilardi completa il pokerissimo che porta la Roma ad un solo punto da Inter e Lazio.

Roma super, Udinese annichilita

La Roma arriva in Friuli cercando tre punti per rimanere in contatto con Inter e Lazio. I friulani stanno vivendo un momento complicato ma partono forte, con Miller che impegna dopo soli tre minuti un attento Gollini. La Roma ci mette qualche minuto prima di rispondere ma sfrutta ancora la precisione dei cross di Wesley: Cristante stacca più alto di tutti e buca un Okoye rivedibile per il vantaggio giallorosso. L’Udinese, partita bene, lascia praticamente il campo alle iniziative degli ospiti. Al 17’ Cristante si inventa un bel lancio per Malen che, invece di cercare la porta, scarica sull’accorrente Rodrigo Mora, anticipato prima del tiro. I friulani hanno poche idee e molto confuse, i lanci dell’ex Zaniolo sono poco precisi e quando arrivano cross interessanti N’Dicka fa buona guardia. Vojvoda prova a risolvere con un mancino da fuori ma Gollini è molto attento: sul rovesciamento di fronte, Palma esita un attimo nella chiusura su Soulé, che calcia di controbalzo, colpendo il palo.

Con l’undici di Runjaic allo sbando, Malen si vede negare il gol da Okoye ma è poi sfortunato quando il suo tap-in sulla risposta sbatte sulla traversa. Il raddoppio è rimandato di soli due minuti: Soulé alimenta la puntata di Cristante che, appena entrato in area, la mette sui piedi dell’accorrente Rodrigo Mora per il più facile dei gol. I friulani sono come un pugile stordito e la Roma infierisce: Hermoso per Soulé, assist per Malen che si sistema il pallone e fredda Okoye. Al 35’ i capitolini sfiorano il poker quando Cristante prova la doppietta in acrobazia sul cross di Wesley: stavolta, però, Okoye mette il pallone in angolo. Il 4-0 arriva poco dopo, visto che sul corner di Soulé N’Dicka semina Palma e gonfia la rete con un pallonetto beffardo. Col risultato al sicuro, la banda del Gasp prende fiato ed i bianconeri sfiorano due volte la rete: prima Gollini è perfetto su Palma, poi ci pensano Cristante e N’Dicka a murare le due conclusioni di Zaniolo.

In gol Zaniolo e Palma ma non basta

In uno stadio ammutolito, si torna in campo per il secondo tempo con i friulani che provano ad evitare un’imbarcata imbarazzante. La Roma commette l’errore di considerare la gara già chiusa e viene punita dopo cinque minuti. Difesa immobile che lascia troppo spazio a Miller: Gollini riesce a deviare la sua botta deviata da un difensore ma non può niente quando Zaniolo ribadisce in rete il pallone da distanza ravvicinata. L’ex giallorosso non festeggia ma viene comunque beccato dai tifosi romanisti: Gasperini è una furia e rimbrotta pesantemente i suoi, entrati in campo in maniera troppo molle. La difesa giallorossa continua a sbandare ma le ripartenze sono sempre pericolose: al 54’ Ghilardi imbecca Molina che, entrato in area, scarica su Malen che è in leggero ritardo e si divora un’occasione incredibile. Runjaic richiama in panchina gli evanescenti Ekkelenkamp e Davis per dare una mezz’ora a Chakvetadze ed Unai Gomez ma la partita non cambia. Dopo che Okoye para un tiro da fuori di Malen, Gasperini sostituisce l’avanti olandese con Santiago Castro e fa entrare Pisilli al posto di Rodrigo Mora.

I cambi scuotono la Roma, che torna pericolosa sull’asse Pisilli-Wesley: il brasiliano, però, si allunga il pallone e viene fermato da Kabasele. Pensando alla trasferta ad Eindhoven, la Roma cerca di addormentare la partita e risparmiare energie. Se Gollini è ora spettatore non pagante, i giallorossi tornano a minacciare la porta di Okoye ma senza la fame vista nel primo tempo. L’Udinese cerca di approfittarne ma si sveglia un po’ tardi: al 77’ Vojvoda mette un gran cross rasoterra ma Wesley anticipa secco Piotrowski. Niente da fare, invece, quando la difesa lascia tutto solo il giovane Palma, che batte secco Gollini. Gasperini corre ai ripari inserendo Mancini e Rensch al posto di Soulé e Wesley ma all’84’ l’Udinese sfiora il 3-4 quando Gollini non arriva sul sinistro di Unai Gomez, che sfiora il palo. Castro finisce a terra quando Kabasele lo trattiene dopo aver perso il pallone ma per il signor Maresca non c’è fallo. In pieno recupero, con l’Udinese scoraggiata, prima Pisilli viene imbeccato da Castro ma si vede negare il gol da Okoye, poi a completare la manita ci pensa Ghilardi di controbalzo. Gioco, set e partita: ad Inter e Lazio il compito di rispondere a tono.

Il tabellino

UDINESE (3-4-2-1) - Okoye; Abankwah, Kabasele, Palma; Vojvoda, Karlstrom (82’ Jovanovic), Miller, Kamara (82’ Arizala); Zaniolo (67’ Piotrowski), Ekkelenkamp (56’ Chakvetadze); Davis (56’ Unai Gomez). Allenatore: Kosta Runjaic

ROMA (3-4-2-1) - Gollini; Ghilardi, N’Dicka, Hermoso (84’ Koulierakis); Molina, Cristante, De Roon, Wesley (79’ Rensch); Soulé (79’ Mancini), Mora (59’ Pisilli); Malen (59’ Castro). Allenatore: Gian Piero Gasperini

Marcatori: 10’ Cristante (R), 31’ Mora (R), 33’ Malen (R), 37’ N’Dicka (R), 50’ Zaniolo (U), 78’ Palma (U), 90+2’ Ghilardi (R)

Ammoniti: 23’ Miller (U), 61’ Cristante (R)

Arbitro: Fabio Maresca (Napoli)