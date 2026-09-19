La Roma si illude e va avanti di due gol, poi Lautaro la riprende. Finisce 2-2 all’Olimpico

Roma e Inter fanno un punto a testa: finisce 2-2 la sfida scudetto all’Olimpico. Le due squadre restano appaiate al primo posto in classifica con 13 punti. Nel primo tempo i giallorossi, più convinti e cattivi rispetto ai campioni d’Italia, che si ritrovano per l’ennesima volta in stagione sotto di due gol. Segna due volte Manu Koné, vecchio desiderio di mercato dei nerazzurri, contro una difesa interista troppo distratta. Nella ripresa entra in gioco Lautaro Martinez, che con la sua doppietta al 46’ e 79’ acciuffa il pari. Nel finale l’Inter accarezza l’idea di un’altra rimonta clamorosa ma stavolta sarebbe stato troppo. Giallorossi e nerazzurri continuano la loro marcia appaiate. Qualche rimpianto per la squadra di Gasperini, che non riesce a sfruttare il doppio vantaggio ma può dirsi fiera della maturità raggiunta.. Quella di Chivu dimostra di nuovo tutta la sua forza, ma adagiarsi troppo nella propria forza può diventare un peccato grave, quando le gare saranno decisive.

La partita

La Roma parte con grande convinzione e al 5’ trova subito il vantaggio. Dybala apre sulla destra per Molina, la sua sponda trova Koné libero di colpire in area. La sfera passa sotto le gambe di Akanji, non può nulla Martinez. I giallorossi continuano a premere contro un Inter molto insicura. Al 20’ si vede ancora Dybala, che carica il tiro senza però trovare lo specchio della porta. Al 26’ l’Inter si sveglia dopo un lungo torpore e ha una grande chance per pareggiare. Bisseck si ritrova a tu per tu con Svilar, che gli sbarra la strada. I nerazzurri prendono fiducia. Al 29’ Lautaro intercetta un diagonale di Dimarco ma manda alto da posizione favorevolissima. Al 33’ Bastoni entra in area e va alla conclusione, che finisce sulla parte esterna del palo. Nel momento più difficile la Roma trova il raddoppio. Su cross di Dybala, tocca prima Mancini poi Koné mette in rete. Il guardalinee annulla poi il Var convalida la rete. Il primo tempo si chiude con la Roma avanti 2-0.

Nella ripresa l’Inter accorcia subito le distanze. Sull’azione solitaria di Thuram è Lautaro a chiudere il triangolo con un tiro angolatissimo. Primi cambi per Chivu. Entrano Sucic e Carlos Augusto per Jones e Dimarco.Gasp risponde con un triplo cambio, mandando in campo Pisilli, Rensch e Ndicka per Koné, Molina e Mancini. La partita ora si accende. Al 68’ Malen calcia in area a colpo sicuro, Martinez si salva col volto. L’Inter risponde con Diouf, il suo tiro scalda le mani di Svilar. I giallorossi tengono il possesso del pallone e la pressione nerazzurra sembra un po’ affievolita. Al 79’ arriva il pareggio dell’Inter dopo un’azione rocambolesca. Svilar si supera sul colpo di testa di Thuram, sulla ribattuta Lautaro colpisce la traversa. Il gioco continua. Lautaro raccoglie da Bisseck e mette in rete. All’88’ una grande occasione capita in ripartenza all’Inter. Thuram completa un contropiede da manuale, il suo tiro per poco non prende in contropiede Svilar. Dopo tre minuti di recupero, finisce 2-2 una partita ricca di emozioni

Il tabellino

ROMA (3-4-2-1) - Svilar; Mancini (61’ Ndicka), Balerdi (66’ Ghilardi), Hermoso (81’ Kouleriakis); Molina (61’ Rensch), Koné (61’ Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2) - J.Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni (64’ Luis Enrique); Diouf, Barella, Zielinski, Jones (53’ Sucic), Dimarco (53’ Carlos Augusto); Thuram (90’ Bonny), Lautaro Martinez (90’ Pio Esposito). Allenatore: Cristian Chivu

Marcatori: Koné (R) 5’ e 39’, Lautaro 46’ e 79’

Ammoniti: Barella (I), Akanji (I), Bastoni (I), Ndicka (R) , Ghilardi (R)

Arbitro: Davide Massa (Imperia)